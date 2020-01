15:11 Uhr

Schicken Sie uns Vorschläge für die Sportler des Jahres

Die Donauwörther Zeitung kürt Sportler, Sportlerin, Nachwuchsathlet und Mannschaft des Jahres. Wen würden Sie gerne nominieren?

Ein erfolgreiches Sportjahr 2019 liegt hinter den Athleten aus der Region. Die Donauwörther Zeitung vergibt deshalb die Auszeichnung „ Sportler des Jahres“. Wie immer werden herausragende Talente in vier Kategorien gewählt: Sportler, Sportlerin, Mannschaft und Nachwuchs.

Die Redaktion hat einige Kandidaten ins Auge gefasst, die eine Nominierung verdient hätten. Aber auch Vorschläge von Lesern sind erwünscht. Haben Sie einen Sportler oder eine Mannschaft im Auge, die Sie unter den Nominierten sehen möchten? Dann schicken Sie den Namen und eine kurze Begründung bitte per Post an die Donauwörther Zeitung, Sportredaktion, Heilig-Kreuz-Straße 12, 86609 Donauwörth, Stichwort „DZ-Sportlerwahl“ oder per E-Mail an sport@donauwoerther-zeitung.de. Einsendeschluss ist der 26. Januar.

