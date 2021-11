Gluch und Mertinger schießen scharf

Der Schützengau Donau-Ries kürt seine Meister. Im ersten Block überzeugen vor allem die Gemütlichkeitsschützen aus Mertingen, bester Einzelathlet ist aber ein Donauwörther

Der Donauwörther Markus Gluch ist bislang der erfolgreichste Teilnehmer der Meisterschaften im Schützengau Donau-Ries. In den Disziplinen Vorderlader Kurzwaffen auf 25, 50 und 100 Meter Distanz setzte er sich jeweils gegen die Konkurrenz durch und hält damit nun drei Titel. Die Wettbewerbe des ersten Blocks der Meisterschaften fanden von Anfang Oktober bis Mitte November ohne Probleme, mit guter Teilnehmerzahl und starken Ergebnissen statt, wie Gausportleiter Franz Müller mitteilt.

Auf den Schießanlagen der Schützenvereine in Mertingen (Schießstand und Turnhalle), Nordendorf, Oberndorf sowie im Schützengau Augsburg in Ustersbach und Zusmarshausen wurden an zehn Wettkampftagen bereits vierundzwanzig Disziplinen absolviert. Neben Gluch zeigte sich auch der Mertinger Bernd Schröttle in guter Form. Er wurde bei den Vorderlader-Langwaffen zweimal Gausieger.

Bei den Wurfscheibenwettkämpfen Trap und Skeet kamen die Gausieger aus Mertingen. Bei den BSSB-Klappscheiben- sowie den Großkaliber-Gewehr-Bewerben wurde der Donauwörther Michael Baumann zweimal Gaumeister. Bei den Pistolen- und Revolver-Disziplinen der Kaliber 45 ACP und 44 Magnum erreichte der Nordendorfer Haci Azmaz mit 384 und 373 Ringe die besten Ergebnisse und wurde hier bei den Herren III zwei- mal Gausieger. Bei den Wettbewerben der Kaliber 9 mm und 357 Magnum waren dann wieder Pistolenschützen aus Mertingen mit Topergebnissen vorn: Mit 382 Ringen gewann Rainer Sichert mit der Pistole Kaliber 9 mm bei den Herren III, in derselben Wettkampfklasse holte Leander Eisenwinter mit 383 Ringen mit dem Revolver 357 Magnum das beste Einzelergebnis.

Gausieger in der bayerischen Großkaliber-Pistolen-Disziplin BSSB-Kombi wurde mit 161 Ringen der Wemdinger Herbert Müller. Mit der Standardpistole erreichte der Asbach-Bäumenheimer Franz Müller bei den Herren III mit 517 Ringen das beste Disziplinenergebnis. Bei der 50-Meter-Pistole war bei den Herren I der Asbach-Bäumenheimer Wolfgang Bosch mit 505 Ringen der beste Einzelschütze. Auflage-Pistolenschütze Vlado Sinovec aus Genderkingen gelang auf 50 Meter mit 277 Ringen bei den Senioren III das beste Disziplinenergebnis. Bei den Auflageschützen mit der kleinkalibrigen Sportpistole auf 25 Metern errang der Asbach-Bäumenheimer Hans Eß (Senioren V) mit 288 Ringen das beste Einzelergebnis.

Unter den Bogenschützen in der Halle war bei den Erwachsenen mit dem Recurvebogen der Wemdinger Ralph Heiß (Herren) mit 561 Ringen der beste Schütze, in den Nachwuchsklassen überzeugte Victoria Milena Heiß (Schüler B weibl.) mit 571 Ringen. Bei den Compoundschützen war Günter Hallmann (Masterklasse) aus Fünfstetten mit 585 Ringen der beste Schütze, mit dem Blankbogen und 437 Ringen gelang dem Buchdorfer Jürgen Gödel (Masterklasse) das beste Einzelergebnis. Im Medaillenspiegel der Gaumeisterschaften 2022 konnten sich nach allen Entscheidungen des Blocks eins bereits vierzehn Gauvereine eintragen, hier führt mit großem Vorsprung Gemütlichkeit Mertingen, vor der VSG Asbach-Bäumenheim, den Nordendorfer Burenschützen und der VSG Wemding. (fmue)