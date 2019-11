02.11.2019

Schwarzer Spieltag für die DZ-Teams

Niederlagen für Donauwörth, Gosheim und Bissingen in der 1. NSDV-Liga

In der 1. Liga des Nordschwäbischen Dartverbandes gab es am vergangenen Spieltag für alle drei Teams aus dem DZ-Gebiet Niederlagen.

1. Liga

Die Dscheina Darter Donauwörth I begannen zu Hause gegen die DJK Lechhausen I gut. Doch der Verlust von vier Einzeln in Folge brachte die Hausherren gegen die Gäste aus Augsburg – nach ihrem freiwilligen Rückzug aus der Landesliga noch mit weißer Weste – schnell auf die Verliererstraße, sodass die Partie mit 3:7 verloren ging und die Donauwörther damit weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten müssen.

Wesentlich ausgeglichener konnten die Steeldarter Bissingen ihr Heimspiel gegen die Clochard Darter Augsburg II gestalten, denn nach den Einzeln stand es 4:4. Beide Doppelpartien, in der vergangenen Saison noch die Paradedisziplin der Bissinger, gingen jedoch verloren, sodass die Kesseltaler schließlich mit leeren Händen dastanden.

Die Firedarters Gosheim I mussten auswärts beim SV Steingriff antreten. Gegen das spielerische Niveau, das die mit Aufstiegsambitionen und starken Neuzugängen ausgestattete Heimmannschaft an den Tag legte, waren die Gosheimer an diesem Abend machtlos und mussten daher mit einer deutlichen 9:1-Pleite im Gepäck heimfahren.

2. Liga

In der schwarzen Staffel ist der SV Wörnitzstein-Berg weiterhin das Maß der Dinge. Gegen den DC Laub I fanden die Hausherren nach einem nervösen Start schnell wieder in die Spur, sodass außer dem ersten Einzel kein Spiel mehr abgegeben wurde und mit dem deutlichen 9:1 der vierte Sieg im vierten Spiel gelang. Der AL D.C. scheint langsam in der Liga anzukommen. Zwar setzte es mit dem 4:6 bei den Steeldarter Kühlenthal II die dritte Niederlage, doch es gelang den Leitheimern, die Partie lange Zeit offen zu gestalten, sodass nach den Einzeln sogar noch ein Punktgewinn möglich gewesen wäre.

In der weißen Staffel der 2. Liga empfingen die Firedarters Gosheim III eine stark aufgestellte zweite Mannschaft der Dscheina Darter Donauwörth. Es entwickelte sich eine über die gesamte Spieldauer enge und umkämpfte Partie, die leistungsgerecht 5:5-Unentschieden endete. Trotz ihres ersten Punktverlustes bleiben die Gosheimer vorerst Tabellenführer.

Ihren ersten Sieg überhaupt konnte die neu formierte zweite Mannschaft der Steeldarter Bissingen feiern. Beim DC Laub II bewiesen die Gäste Nervenstärke, denn der 6:4-Auswärtserfolg wurde erst im Entscheidungsleg der letzten Doppelpartie perfekt gemacht. Eine Auswärtsniederlage bei den Bulls-Eye-Darter Deisenhofen II mussten die Dart-Freunde Tagmersheim hinnehmen. Über weite Strecken spielten die Tagmersheimer gut mit, doch beim Stand von 4:3 legten die Hausherren einen Endspurt zum 7:3-Endergebnis ein. (dz)

