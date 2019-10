vor 18 Min.

Schwerstarbeit für den TTC Auchsesheim

9:7-Sieg im ersten Heimspiel in der Bezirksklasse A

Von Reinhold Waber

Schwerstarbeit hatte in der Herren-Bezirksklasse A der TTC Auchsesheim zu leisten, bis in seinem ersten Saisonspiel der 9:7- Heimsieg über Aufsteiger TV Dillingen IV feststand. Wesentlich leichter tat sich da schon der TSV Wemding beim 9:0 gegen den SV Holzheim.

Die Wallfahrtstädter scheinen also gerüstet für das Gipfeltreffen beim SC Athletik Nördlingen, der den TSV Rain II nach Startschwierigkeiten klar schlug.

Eine Überraschung gelang dem FC Mertingen in der Bezirksklasse B: Trotz Ersatz stürzte das Team Tabellenführer TSV Oettingen mit einem Auswärtserfolg.

Nach wie vor nicht in Tritt kommt Neuling TSV Harburg, der gegen den Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt TSV Binswangen zu Hause verlor. Mit zwei Siegen setzte sich der FC Mertingen III an die Spitze der Bezirksklasse C Nord, dicht gefolgt vom TSV Wemding II, der Kaisheim 9:0 abfertigte. Der SV Fünfstetten kassierte seine erste Saisonniederlage gegen den SC Wallerstein. In der Südgruppe verpasste der TTC Auchsesheim II durch ein Unentschieden gegen die SSV Höchstädt II die Chance, noch weiter nach oben zu klettern.

Nach zwei Niederlagen ziert der FC Mertingen IV das Tabellenende der Bezirksklasse D. Ganz anders die Stimmungslage beim VSC Donauwörth II, der in der Dreier-Liga ganz oben rangiert.

Nach dem zweiten Unentschieden im zweiten Spiel bleibt die SpVgg Riedlingen im Mittelfeld der Damen-Bezirksklasse A, während sich der FC Mertingen II in der Mädchen-Bezirksklasse A über einen Sieg in Adelsried zu seinem Saisonstart freuen durfte.

