Feldheimerin wird doppelte Meisterin

Katharina Marb siegt in Bayreuth über 50 und 100 Meter Rücken

Katharina Marb von SC Delphin Ingolstadt ist bayerische Meisterin über 50 und 100 Meter Rücken. Die 16-jährige Feldheimerin setzte sich in Bayreuth am vergangenen Wochenende in beiden Distanzen gegen ihre Kontrahentinnen durch und sicherte sich die beiden Titel. Die Meisterschaften waren vom Juli in den Oktober verschoben worden und für die verschiedenen Jahrgänge in Bayreuth und Regensburg ausgetragen.

Über 50 Meter kann über die kurze Distanz jeder Fehler entscheidend sein. Marb behielt nach dem Startsignal jedoch die Nerven und holte mit fast einer Sekunde Vorsprung zur Zweitplatzierten ihren ersten bayerischen Meistertitel. Dementsprechend selbstbewusst ging sie tags darauf über die 100 Meter an den Start. Hier wurde es denkbar knapper – aber mit einem Endspurt schlug die junge Schwimmerin auch hier als Erste an.

Mit ihren Leistungen in Bayreuth – zu denen auch Silber über 50 Meter Freistil zählt – qualifizierte sich die junge Feldheimerin nun auch für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Diese finden Ende Oktober in Berlin statt. (pm)