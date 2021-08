Segelfliegen

Donauwörther Segelflieger landet bei der Weltmeisterschaft auf Rang drei

Stefan Langer (links) und David Bauder von der Segelfluggruppe Donauwörth-Monheim waren bei der Segelflug-WM in Frankreich am Start. Langer durfte sich am Ende sogar über eine Medaille freuen.

Plus Stefan Langer holt bei Titelkämpfen der Segelflieger in Frankreich Bronze. Sein Teamkollege David Bauder aus Tapfheim wird Achter. So fällt ihr Fazit aus.

Von Helge Zembold

„Es war unser bislang schwierigster Wettbewerb“, darin sind sich Stefan Langer und David Bauder nach zwei Wochen Segelflug-Weltmeisterschaft einig. Umso stolzer sind die beiden Luftsportler der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim auf das Ergebnis.

