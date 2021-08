SFG-Piloten beenden Saison auf Rang fünf

Auch nach zwölf Jahren in der Bundesliga ist die Motivation ungebrochen

Nach dem erfolgreichen Abschneiden zweier Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim bei der Segelflug-Weltmeisterschaft (wir berichteten) ist auch die Segelflug-Bundesligasaison beendet. Die SFG-Piloten haben ihr Ziel dabei mehr als erreicht.

Während Stefan Langer und David Bauder auf internationalem Parkett für Deutschland antraten, kämpften ihre Vereinskollegen zu Hause um die letzten Punkte für die diesjährige Bundesligasaison. Der Platz unter den Top Ten war bereits sicher; nun ging es beim letzten Durchgang darum, Rang fünf zu manifestieren.

Wieder einmal waren es die drei Piloten Wolfgang Köckeis, Lothar Press und Stephan Bosch, die mit ihren Flügen die schnellsten Durchschnittsgeschwindigkeiten des Vereins erzielten und somit die Wertung für die SFG stellten. Während Köckeis und Press von Nordschwaben in den Bayerischen Wald und zurück flogen und dabei knapp 330 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 89 Stundenkilometern ohne Motorkraft zurücklegten, steuerte Stephan Bosch seinen Segler in Richtung Odenwald und kehrte mit ähnlichen Resultaten zurück. Die Piloten sicherten ihrem Verein so den sechsten Rundenplatz und damit den fünften Rang in der Gesamtwertung.

Erhofftes Ziel der Donauwörther Segelflieger zum Start der diesjährigen durch Corona auf 15 statt 19 Runden verkürzten Bundesligasaison war es, unter den besten zehn Vereinen der ersten Bundesliga, der sie seit 2009 ununterbrochen angehören, zu landen. „Mit unserem fünften Platz sind wir sehr zufrieden, wir haben unser Ziel mehr als erreicht“, sagt SFG-Vorstand Michael Gesell. „Es freut mich, dass in unserem Verein die Motivation, für die Bundesliga zu starten, auch nach zwölf Jahren noch ungebrochen hoch ist.“

Gemäß Reglement werden in der Segelflug-Bundesliga je Runde jeweils die Flüge der drei schnellsten Piloten eines Vereins in der Wertung gezählt und addiert. In Summe „sammelten“ die SFG-Piloten in dieser Saison eine Gesamt-Durchschnittsgeschwindigkeit von 3325 Stundenkilometern; bei 35 Ligaflügen erzielten die Luftsportler pro Flug somit einen Schnitt von durchschnittlich 95 Stundenkilometer – und das alles ohne einen Tropfen Kraftstoff. Allerdings waren die Piloten in diesem Jahr fast acht Stundenkilometer langsamer als im Vorjahr – ein Indikator dafür, dass die Wetterbedingungen 2021 nicht ganz so gut waren wie im Jahr davor. Dass die SFG sich gegenüber dem Vorjahr jedoch um sechs Plätze verbesserte, zeigt, dass die Ligapiloten auch mit schwierigen Bedingungen gut zurechtgekommen sind.

Neun Piloten der SFG schafften es in der verkürzten Bundesligasaison in die Wertung; die meisten Bundesliga-Flüge der Saison steuerte Wolfgang Köckeis mit elf Flügen bei, gefolgt von Stephan Bosch mit neun und Lothar Press mit sechs Strecken. Bosch schaffte auch den schnellsten Liga-Flug des Vereins mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 134,9 Stundenkilometern über 664 Kilometer. Die beste Rundenplatzierung schafften die Luftsportler vom Stillberghof im vorletzten Durchgang mit einem Rundensieg.

Obwohl die Bundesligapiloten nun schon auf die nächste Saison warten müssen, hoffen sie und ihre weiteren Vereinskollegen noch auf schöne Flugtage im Herbst – sozusagen in der Nachsaison. Gemäß Zwischenbilanz dieses Jahres legten insgesamt 34 Donauwörther Segelflugsportler bis dato 91.025 Kilometer zurück – das entspricht fast zweieinhalb Erdumrundungen nur mit Hilfe von Sonnenenergie. (hz)

Die Abschluss-Tabelle der Segelflug-Bundesliga nach 15 Runden

1. LSV Rinteln (NI) 220 Punkte

2. SFZ Königsdorf (BY) 193

3. FSC Odenwald Walldürn (BW) 180

4. SFG Steinwald (BY) 161

5. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 147

6. Fliegergruppe Wolf Hirth (BW) 130

7. LSV Schwarzwald (BW) 130

8. FLC Schwandorf (BY) 129

9. AC Bad Nauheim (HE) 117

10. LSV Gifhorn (NI) 110