Zur Halbzeit auf Platz sechs gelandet

Die SFG Donauwörth-Monheim ist in der Bundesliga solide unterwegs, der Abstand nach oben aber wächst

Mit einer soliden Leistung hat die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim zur Saison-Halbzeit ihren Platz unter den Top Ten in der Segelflug-Bundesliga gefestigt. Der Abstand zum Treppchen wächst jedoch.

Bundesweit herrschten am Samstag gute Segelflugbedingungen – das zeigte auch die Rundenwertung, in der sich auf den ersten fünf Plätzen Vereine von Niedersachsen bis Bayern versammelten. Die Donauwörther Segelflieger erreichten immerhin Platz acht von 30 Clubs.

Schnellster SFG-Pilot war diesmal Wolfgang Köckeis, der sich ein gutes „Wetterfenster“ zwischen Nordschwaben und den westlichen Ausläufern des Bayrischen Waldes bei Regensburg ausgesucht hatte und dort im Zickzack 428 Kilometer ohne Motorkraft zurücklegte. Seine dabei erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit, die in der Segelflug-Bundesliga entscheidend ist, betrug 104,2 Stundenkilometer.

Ebenfalls Richtung Bayerwald war SFG-Pilot David Bauder unterwegs. Er war allerdings etwas weiter westlich in Aalen gestartet, wo er in der vergangenen Woche für die Teilnahme an der Segelflug-Weltmeisterschaft in Frankreich im August trainierte. Bauder schaffte 442 Kilometer, wurde aber nur zweitschnellster SFG-Pilot mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 98,7 Stundenkilometern.

Dritter im Bunde war Stephan Bosch: er erwischte den Anschluss in Richtung Bayrischen Wald nicht und dehnte seine Flugroute daher nach Nordosten in Richtung Odenwald aus. Das brachte ihm mit 620 Kilometern die weiteste Strecke des Tages mit Startort Stillberghof ein, aber nur den drittschnellsten Flug mit durchschnittlich 96,7 Stundenkilometern.

In der Tabelle liegen die Flieger vom Stillberghof jetzt nach acht von 15 Bundesliga-Runden auf Platz sechs – das ist der gleiche Stand wie nach acht Runden im Vorjahr. Damals wie heute beträgt allerdings der Abstand zu einem Treppchenplatz bereits mehr als eine Runde, also mehr als 20 Punkte. 2020 landete die SFG schlussendlich auf Rang elf, allerdings nach einer auf 13 Runden verkürzten Saison. In diesem Jahr haben die Donauwörther Bundesliga-Piloten noch weitere sieben Wochenenden Zeit, sich den Top drei wieder anzunähern. (hz)

Die Segelflug-Bundesliga-Tabelle nach 8 von 15 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 122 Punkte

2. SFZ Königsdorf (BY)108

3. FSC Odenwald Walldürn (BW) 107

4. FLC Schwandorf (BY) 83

5. SFG Steinwald (BY) 69

6. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 81

7. FG Wolf Hirth (BW) 75

8. LSV Schwarzwald (BW) 74

9. FSV Eisenhüttenstadt (BB) 69

10. FSV Laichingen (BW) 65