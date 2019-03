vor 39 Min.

Sie ist die „Sportlerin des Jahres“

Die Luftgewehrschützin Kristina Büchele verrät ihr Erfolgsrezept und erklärt, warum sie sich nicht allzu viel für die Zukunft vornimmt.

Von Fabian Kapfer

Damit habe sie nicht gerechnet. Luftgewehrschützin Kristina Büchele aus Ellgau, die für die Altschützen Oberndorf in der Schwabenliga am Schießstand steht, ist von den Lesern der Donauwörther Zeitung zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. „Es war eine große Überraschung. Ich hab es selbst erst aus der Zeitung erfahren, dass ich dafür nominiert bin. Die Freude darüber war natürlich richtig groß“, erzählt Büchele bescheiden.

Vor sechs Jahren hat sie mit dem Schießen begonnen, seitdem ging es sportlich stetig bergauf. „Als ich angefangen habe, waren es keine besonderen Resultate. Ich habe mich relativ bald gesteigert, ein eigenes Gewehr bekommen und war mit 16 Jahren im Gaukader vertreten, wenig später habe ich es sogar in den Schwabenkader geschafft.

Im Verein engagiert

Über jede Ergebnissteigerung habe ich mich mehr gefreut“, sagt sie lächelnd. In ihrem Heimatverein in Ellgau engagiert sie sich im Vorstand – zunächst als Kassier, mittlerweile ist sie Zweite Jugendleiterin. Vor Kurzem hat sie zudem ihre Ausbildung zur Industriekauffrau abgeschlossen.

Ihr persönliche Bestleistung mit dem Luftgewehr liegt zurzeit bei herausragenden 398 Ringen – ein Ergebnis, von dem selbst Schützen, die schon viele Jahre lang am Schießstand stehen, nur träumen. Bei 40 Schuss, die in der Regel im Rundenwettkampf geschossen werden, erzielte sie bei ihrem Rekord 38 Zehner, nur zweimal traf sie die Neun.

Nervosität ist vorhanden

Ihr Erfolgsrezept ist dabei recht simpel: „Ich kann mich sehr gut konzentrieren, das macht schon eine Menge aus. Außerdem sagen mir Leute, die zuschauen, dass ich überhaupt nicht zittere. Im Anschlag fühlt sich das manchmal schon anders an, letztendlich klappt es aber meistens sehr gut“, berichtet die Schützin. Nervös sei sie nach wie vor. Ihr gelinge es aber ganz gut, einen kühlen Kopf zu bewahren, so Büchele weiter.

Nach ihrem sportlichen Aufstieg in eine höhere Liga musste sie sich aber auch wegen des Wettkampfmodus umstellen. Ab der Gauoberliga A wird im Duell gegeneinander geschossen. Mehr Ringe als der Duellgegner zu erreichen, ist hier entscheidend. „Der Modus war für mich am Anfang schon schwer, mittlerweile macht er aber extrem viel Spaß und meistens sind durch diese Drucksituation die Wettkampfergebnisse besser, als die im Training“, sagt Büchele.

Klassenerhalt als Ziel

Von ihrer Nervenstärke profitieren auch ihre Mannschaftskollegen von den Altschützen in Oberndorf, die in der Schwabenliga den Klassenerhalt schaffen wollen. Der Aufstieg im vergangenen Jahr ist bereits der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. „Das ist ein großes Ziel, das ich gemeinsam mit meinen Teamkollegen realisieren möchte. Wir wollen in der Schwabenliga bleiben, das wäre eine tolle Sache für uns. Viel mehr nehme ich mir zurzeit nicht vor. Wenn man sich zu viel Ziele setzt, wird es ja oft nichts“, so Kristina Büchele.

Abgesehen von den Erfolgen mit der Mannschaft hat sie persönlich weitere beachtliche Erfolge feiern können. So ist sie die aktuelle Gaumeisterin im Schützengau Donau-Ries, verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr. Bei der Deutschen Meisterschaft belegte sie einen ausgezeichneten 14. Platz, der größte Erfolg in ihrer bisher noch jungen Karriere. Nun kommt der Titel „Sportlerin des Jahres“ hinzu. Einen Platz, wo der Siegerpokal stehen soll, hat sie sich schon ausgesucht: „Der kommt ins Wohnzimmer. Da wo ich ihn immer gut sehen kann“, sagt sie lachend.

Themen Folgen