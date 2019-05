vor 44 Min.

Sie stehen ganz oben auf dem Treppchen

Donau-Ries-Gau ehrt die Sieger des Rundenwettkampfs sowie des Gauschießens und proklamiert seine Könige

Von Franz Müller

Im voll besetzten und neu gestalteten Schießstand im Schützenhaus der VSG 1849 Wemding hat der Schützengau Donau-Ries die Siegerehrungen der Rundenwettkampfsaison 2018/2019, des Gauschießens 2019 sowie die Proklamierung der Gaukönige für das Sportjahr 2019 veranstaltet. Der mehrmalige deutsche und bayerische Meister von den Sportschützen Bergstetten, Edmund Altmann, sicherte sich mit dem Luftgewehr mit dem besten Königsschuss des gesamten Gauschießens – einem sehr guten 3,0-Teiler – den Titel des Gauschützenkönigs. Mit dem Luftgewehr Gauschützenkönigin wurde mit einem 17,3-Teiler Nicole Holland von Usseltal Daiting.

Der neue Gaukönig mit der Luftpistole kommt von der SG Hubertus Riedlingen, es siegte Marius Hanenberg mit einem 42,3-Teiler. Der neue Gaujugendkönig mit dem Luftgewehr kommt von St. Hubertus Otting: Hier gewann mit einem 19,3-Teiler Jannik Jenuwein.

Der stellvertretende Gauschützenmeister des Schützengaues Helmut Meyer eröffnete mit seiner Begrüßung die Veranstaltung. Nach den Grußworten des ersten Vorstands der VSG 1849 Wemding Josef Steinle, des Zweiten Bürgermeisters der Stadt Wemding Johann Roßkopf, der Gauschützenmeisterin Rita Schnell und des Bezirksschützenmeisters Karl Schnell, konnte Gaurundenwettkampfleiter Helmut Vogt, zusammen mit dem stellvertretenden Gausportleiter Stefan Bächer, die Siegerehrung des Gaurundenwettkampfes 2018/2019 vornehmen.

Wiederum wurden die erfolgreichen Mannschaften und Einzelschützen der Rundenwettkampfsaison 2018/2019 in den Disziplinen Luftgewehr, Auflage, Luftpistole und 25-Meter-Pistole geehrt.

In der abgelaufenen Saison nahmen genau 1010 Einzelschützen in 179 Mannschaften im Rundenwettkampf des Schützengaues teil. Danach begann Helmut Meyer, zusammen mit den stellvertretenden Gausportleitern Josef Steinle und Stefan Bächer, mit der Siegerehrung des Gauschießens 2019 sowie der Proklamation der neuen Gaukönige. Insgesamt nahmen in diesem Jahr am Gauschießen 362 Schützinnen und Schützen aus 42 Gauvereinen teil. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde dabei die Teilnehmerzahl wieder einmal gesteigert.

Mit 29 Schützen gewann die VSG Asbach-Bäumenheim, vor Erlingshofen und Wemding, die es beide auf 24 Starter brachten, die Meistbeteiligung. Auf dieser Meistbeteiligungsscheibe wurden für 16 Gauvereine mit den meisten Teilnehmern wieder Gutscheine über 60 Kasten Bier ausgelobt. Für die Sieger der getrennten Festscheiben Stehend-Frei und Auflage wurden 30 Preise im Gesamtwert von über 1500 Euro ausgelobt. Den ersten Platz in der Wertung Stehend-Frei gewann mit einem 6,3-Teiler Susanne Klein aus Hamlar, mit einem 9,0-Teiler siegte Klaus Fischill aus Wemding bei der Festscheibe Auflage.

Mit dem Luftgewehr holten sich bei der Blattl- und der Ringwertung die Damen die ersten Plätze. Balttlsiegerin wurde mit einem 4,4-Teiler Tabea Maier aus Gosheim, die Serienwertung gewann mit 104,8 Ringen Denise Erber aus Mertingen. Mit dem Auflage-Luftgewehr feierte der Wemdinger Klaus Fischill einen Doppelsieg. Mit einem 3,1-Teiler gewann er die Blattlwertung und mit 106,5 Ringen auch die Serienwertung. Mit der Luftpistole kamen die beiden Sieger aus Genderkingen. Silke Ludwig Ruhl gewann mit einem 7,7-Teiler die Blattlwertung, bester Serienschütze war hier ihr Ehemann Andreas Ruhl mit 101,0 Ringen.

Auch der Blattlsieger mit der Auflage-Luftpistole kam aus Genderkingen. Mit einem 3,8-Teiler siegte hier Vlado Sinovec. Die Serienscheibe Auflage-Luftpistole gewann mit 104,1 Ringen Kosmas Raul aus Asbach-Bäumenheim. Den Erich-Müller-Wanderpokal holte sich mit einem 11,6-Teiler der Riedlinger Jürgen Herde.

Die Mannschaftswertung mit dem Luftgewehr gewann mit 2343,6 Ringen die SG Hubertus Riedlingen, mit dem Auflage-Luftgewehr siegte mit 933,6 Ringen Oberndorf. Die ersten Plätze der Mannschaftswertung mit der Luftpistole (1559,2) und der Auflage-Luftpistole (908,6) holte sich Asbach-Bäumenheim.

