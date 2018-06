vor 40 Min.

Sieben Stunden dramatisches Duell Lokalsport

Gegen Unterföhring zeigen die Herren 30 des TC Donauwörth eine starke Leistung, aber verlieren dennoch. Wie der Klassenerhalt trotzdem noch geschafft werden kann

Das Abstiegsduell zwischen den Herren 30 des TC Donauwörth und denen des TC Sport Scheck nahm den fast schon erwartet dramatischen Verlauf. Die Gäste aus Unterföhring traten wie erwartet mit verstärkter Aufstellung an und freuten sich nach sieben Stunden Tennissport auf hohem Niveau vor zahlreichen Zuschauern über den knappen 5:4-Sieg. Mit demselben Ergebnis mussten sich auch die Donauwörther Damen 50 in der Landesliga geschlagen geben.

TC Donauwörth – TC Sport Scheck 4:5. Nach den Einzeln stand es im letzten Heimspiel 3:3, nachdem Andreas Kleemann einen klaren 6:1, 6:1-Erfolg gefeiert hatte. Starke Leistungen und Nervenstärke zeigten auch Spitzenspieler Constantin Kreuzer (7:5, 2:6, 10:3) und Jochen Kotter (5/6:3, 3:6, 12:10). Den vierten Punkt auf dem Schläger hatte Markus Erdt, der nach 5:7, 6:4 im Match-Tiebreak zunächst zwei Matchbälle abwehrte, bei 11:10 einen eigenen vergab und sich dann noch mit 11:13 beugen musste. Eng ging es auch in den Doppeln zu: Nachdem das Spitzendoppel Kreuzer/Ben Sömek verloren hatte (1:6, 5:7), glichen Erdt/Kleemann aus (6:3, 3:6, 10:4). Das glückliche Ende für den TCD blieb aus, weil sich Tobias Frank/Kotter nach toller Aufholjagd mit 3:6, 6:4, 6:10 geschlagen geben mussten. Der TCD braucht nun in den verbleibenden Partien mindestens noch einen Sieg, um die Chancen auf den immer noch möglichen Klassenerhalt zu wahren.

Bezirksliga TC Donauwörth – TC Augsburg Siebentisch 2 1:8. Gegen den Tabellenzweiten aus Augsburg hatten die Donauwörtherinnen nichts zu bestellen. Lediglich Michaela Betz gewann klar in zwei Sätzen, alle anderen Einzel und auch die Doppel gingen klar verloren.

50, Landesliga TC Donauwörth FC Kirchweihdach – TC Donauwörth 5:4. Im Auswärtsspiel beim FC Kirchweihdach unterlagen die TCD-Spielerinnen denkbar knapp mit 4:5, da von drei Match-Tiebreaks in den Einzeln am Ende nur einer für den TCD zu Buche stand. Völlig ungefährdet erspielte Regina Schmid einen Punkt für ihr Team (6:0, 6:1). Hart kämpfen musste Katharina Suchy, die sich an diesem Tag aber in bestechender Form präsentierte und nicht locker ließ, bis der Sieg mit 5:7, 6:3, 10:7 unter Dach und Fach war. Sibylle Lutzkat gelang es nicht, manche Vorteile gegen ihre etwas unorthodox spielende Kontrahentin ausnutzen. Sie unterlag daher knapp mit 6:2, 5:7, 4:10. Nicht viel besser erging es Hedi Sewald, die dieses Mal ihre gefürchtete Rückhand wenig zum Einsatz bringen konnte (2:6, 7:6, 5:10). Bei Stefanie Musaeus spiegelt das Ergebnis (1:6, 1:6) in keiner Weise den Spielverlauf wider, da die Partie fast zwei Stunden dauerte. Auch Beatrice Schurr konnte nicht punkten (3:6, 3:6). Trotz des 2:4-Rückstands aus den Einzeln trumpften die TDC-Spielerinnen in den Doppeln noch einmal richtig auf. So siegten Schmid/Dr. Musaeus mit 6:0, 6:4 und auch Lutzkat/Suchy harmonierten sehr gut, sodass es am Ende 6:2, 6:4 für sie hieß. Für Elisabeth Trüdinger, die im Doppel für Schurr zum Einsatz kam, reichte es zusammen mit Hedi Sewald nur zu einem 4:6, 0:6.

Damit wird das nächste Auswärtsspiel gegen den SC Oberweikertshofen zu einem vorentscheidenden Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga.

TC Rot-Weiß Nördlingen 3 – TC Donauwörth 0:6. Leon Schlund, Julian Schlund und Julius Rauh konnten ihre Einzel klar in zwei Sätzen gewinnen. Jonas Rödl musste in den Match-Tiebreak, um sein Spiel erfolgreich zu beenden. In den Doppeln setzten sich Julian Schlund/Max Mangold und Leon Schlund/Julius Rauh zum 6:0-Endstand durch. (mer, tcd, csc, dz)

