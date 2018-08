vor 48 Min.

Sieben erste Plätze Lokalsport

LG Donau-Ries stark bei schwäbischen Meisterschaften

27 Athleten der LG Donau-Ries haben sich auch von der Hitze bei den schwäbischen Einzelmeisterschaften der Erwachsenen und U18 in Friedberg nicht beinträchtigen lassen. Jedoch hielt aber die eh schon renovierungsbedürftige Rundbahn den Temperaturen nicht stand und löste sich stellenweise auf, sodass hier gerade im Sprint mit keinen neuen Bestzeiten zu rechnen war. Aber das Gesamtergebnis kann sich durchaus sehen lassen. So standen am Ende sieben Bezirksmeistertitel und acht weitere Podestplätze zu Buche.

Den Auftakt machte mit den 100 Meter Hürden der Frauen Ramona Schneider (VSC Donauwörth), die sich mit neuer Bestzeit von 16,87 Sekunden den schwäbischen Titel erkämpfte. Höhepunkt waren sicherlich die anschließenden Sprint-Staffeln. Dort starteten bei den Männern gleich zwei Formationen der LG Donau-Ries im selben Lauf und lieferten sich bis zur Ziellinie einen spannenden Kampf, den die Staffel LG Donau-Ries I (Nick Krieger, Felix Herrmann, Marius Lotter und Michel Kolbe) in einer Zeit von 46,10 Sekunden knapp vor Jakob Nägler, Elias und Florian Gnad, und Martin Kurnoth (46,37) für sich entschied. Aber mit dem schwäbischen Meister- und Vizemeistertitel kann man nun gespannt auf die Ende September in Donauwörth anstehenden Mannschaftswettkämpfe sehen. Im Wurfbereich überzeugten Marion Kleinle und Mia Bergmiller vom TSV Rain. Marion Kleinle holte sich mit neuer Bestleistung von 11,53 Metern im Kugelstoßen nach dem Kreismeister auch den schwäbischen Titel.

Für eine Überraschung sorgte bei den 400-Meter-Läufen Florian Gnad. Gnad, der sich die vergangenen Jahre auf seine Funktion als Trainer beim VSC konzentriert hatte, sicherte sich hier in einer Zeit von 52,78 Sekunden den Titel bei den Männern, knapp vor dem von ihm trainierten Samuel Ostermeier (52,82). Bei den jüngeren U18 wurde Christoph Humburger – ebenfalls Donauwörth – in 54,46 Sekunden schwäbischer Meister. (dz)

Weitere Einzelleistungen U18

Jana v. Noord: 3. über 200 Meter

Mia Bergmiller: 3. über 100 Meter Hürden

Marion Kleinle: 3. im Speerwurf

Einzelleistungen Erwachsene:

Chiara Schuster: 2. über 400 Meter

Benjamin Jörg: 2. über 1500 Meter

