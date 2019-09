00:03 Uhr

Spannende Kämpfe um die Kreismeistertitel

In Bäumenheim gehen insgesamt 21 Doppel an den Start. Finals der Damen und Herren werden im Match-Tiebreak entschieden

Auf der Anlage des Tennisclubs Bäumenheim haben die Doppelkreismeisterschaften des Landkreises Donau-Ries stattgefunden. Trotz schlechter Wettervorhersage herrschte bei den Teilnehmern und den Verantwortlichen gute Stimmung. Insgesamt 21 Paarungen waren an den Start gegangen. Besonders erfreut war die Turnierleitung um Oliver Müller über die große Teilnehmeranzahl in der Damenkonkurrenz.

Bereits in der Gruppenphase zeigten die Titelverteidigerinnen Anna und Julia Hummel vom TC Donauwörth ihre Qualitäten und spielten sich mühelos ins Halbfinale. Auch Sibylle Lutzkat und Drazenka Vurusic, ebenfalls vom TCD, konnten sich ohne Satzverlust das Halbfinalticket sichern. Die weiteren Plätze buchten Sonja Heidinger, Renate Hingst (TSV Harburg) und Ute Ernst, Sandra Reißner (TC Bäumenheim). In den Halbfinals zeigten die Damen aus der Großen Kreisstadt ihre Überlegenheit. Sowohl das Doppel Hummel/Hummel als auch Lutzkat/Vurusic gewannen in zwei Sätzen, sodass die Donauwörther den Titel unter sich ausmachten. In einem spannenden Finale holten sich die Schwestern Anna und Julia Hummel den ersten Satz mit 6:2. Den zweiten Durchgang sicherten sich hingegen Lutzkat/Vurusic, sodass die Entscheidung erst im Match-Tiebreak fiel. Am Ende behielten Hummel/Hummel die Oberhand, gewannen mit 10:6 und konnten somit ihren Doppelkreismeistertitel verteidigen. Ebenfalls hervorragende und sehenswerte Spiele zeigten die Teilnehmer der Seniorenkonkurrenz. Im entscheidenden Spiel um Platz eins bewies das Doppel Bußer/Seefried vom TSV Harburg sein Können und bezwang die Bäumenheimer Fleischmann/Riedel glatt in zwei Sätzen. Den dritten Platz bei den Herren 50 erkämpften sich die Mertinger Fliegen/Leberle.

Hart umkämpft war der Titel um den Kreismeister in der Herrenkonkurrenz. Erwartungsgemäß holte sich das Doppel Pecher/Santiago (TC Bäumenheim/TC Rot-Weiß Gersthofen) den Gruppensieg, dahinter belegte das Mertinger Doppel Fliegen/Brosch den zweiten Platz. Überraschend holte sich das an drei gesetzte Doppel Lübbert/Kleemann (TC Marxheim/TC Donauwörth) mit einem knappen Sieg gegen die Favoriten den ersten Platz in ihrer Gruppe. Als zweiter der Gruppe zog das Doppel Sömek/Wegele (TC Donauwörth/SpVgg Bayerdilling) ins Halbfinale ein. Sowohl das Doppel Sömek/Wegele als auch Lübbert/Kleemann bewiesen dann in den Halbfinals ihre Qualität und setzten sich jeweils in zwei Sätzen glatt durch. In der Gruppenphase hatte das Doppel Lübbert/Kleemann noch das Quäntchen mehr Glück, im Finale hingegen revanchierten sich Ben Sömek und Florian Wegele für die Niederlage des Vortages. In einem hochwertigen und spannenden Match gewannen Sömek/Wegele mit 6:4, 3:6, 10:8. (chsi)

Themen Folgen