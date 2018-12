12.12.2018

Spektakulärer Treffer in die Mitte Lokalsport

Peter Burgetsmeier gelingt in Monheim ein Teiler von 2,0. Das sichert der Schützengesellschaft den Wanderpokal

Mit einem spektakulären Teiler von 2,0 hat sich die Schützengesellschaft Monheim den Wanderpokal der Stadt Monheim gesichert. Traditionell im Herbst treffen sich die vier Schützenvereine aus Monheim, Flotzheim, Itzing und Kölburg zur Stadtmeisterschaft.

Insgesamt 75 Teilnehmer

Ausrichtender Verein war in diesem Jahr der Sportschützenverein Kölburg. An fünf Schießterminen konnten die Schützen ihr Können unter Beweis stellen. Es beteiligten sich zwölf Teilnehmer des Schützenvereins Immergrün Itzing, 21 Schützen der Schützengesellschaft 1858 Monheim, neun Teilnehmer von St. Sebastian Flotzheim, und die Sportschützen Kölburg waren mit 33 Schützen bei der Stadtmeisterschaft am Start.

Den Pokal sicherte sich dieses Jahr die Schützengesellschaft Monheim durch Peter Burgetsmeier, der mit seinem fulminanten 2,0-Teiler direkt die Mitte traf. Da musste sich auch sein Vereinskollege Karel Kuba mit dem zweiten Platz und seinem sehr guten 9,0-Teiler zufriedengeben. Die Plätze drei und vier gingen an Daniel Kowalzik (12,7 Monheim) und Josef Eitel (19,4 Kölburg). Am Ende des Schießens lud Pfeifer noch zum 50-jährigen Gründungsjubiläum am 15./16. Juni 2019 ein.

Zur Preisverleihung begrüßte Schützenmeister Erwin Pfeifer die Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber, Ehrenschützenmeister Hubert Roßkopf und zahlreiche Schützen. Pfeifer bedankte sich bei den Vereinen für die rege Teilnahme und bei der Stadt Monheim, durch deren Unterstützung dieses Vergleichsschießen der vier Vereine erst zustande kommen konnte.

Die Ergebnisse der Einzelklassen:

Schützenklasse

1. Jens Christ (SG) 382 Ringe

2. Peter Burgetsmeier (SG) 381 Ringe

3. Karel Kuba (SG) 379 Ringe

Pistolenklasse

1. Thomas Templer (SG) 351 Ringe

2. Alfred Neuwirth (SG) 344 Ringe

3. Matthias Meier (SG) 343 Ringe

Damenklasse

1. Karin Böswald (Kölburg) 351 Ringe

2. Ursula Schiffelholz (Kölburg) 347 Ringe

3. Elke Pfeifer (Kölburg) 346 Ringe

Juniorenklasse

1. Lena Bauer (Itzing) 354 Ringe

2. Nicole Pfeifer (Kölburg) 346 Ringe

3. Tim Kitzinger (Itzing) 307 Ringe

Jugendklasse

1. Melissa Egger (Schützengesellschaft) 368 Ringe

2. Daniel Pfeifer (Kölburg) 337 Ringe

3. Thomas Roßkopf (Kölburg) 335 Ringe

Schülerklasse

1. Simon Röding (SG) 178 Ringe

2. Manuel Röding (SG) 167 Ringe

3. Ivonne Regler (SG/Pistole) 160 Ringe

U12

1. Matteo Hofmann (SG) 155 Ringe

2. Stefan Roßmann (SG) 110 Ringe

Themen Folgen