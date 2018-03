Sport-Gala ist ausgebucht

vor 38 Min.

Ehrung für 121 Athleten

Am morgigen Freitag findet in der Neudegger Sporthalle die 16. Auflage der Donauwörther Sport-Gala mit den Ehrungen der im Jahr 2017 erfolgreichen Sportler statt. Welchen Stellenwert die Donauwörther Sport-Gala nach wie vor besitzt, zeigt allein die große Nachfrage nach Eintrittskarten. So gingen auch in diesem Jahr über 700 Kartenwünsche ein. Dies bedeutet aber auch, dass nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden konnten, da die Tribünen nur 500 Besucher fassen. Die Verwaltung bittet in diesem Zusammenhang um Verständnis, dass ein Einlass ohne entsprechende Karte nicht möglich ist. Da die Eintrittskarten kostenlos ausgegeben wurden, werden am Veranstaltungsabend Spenden zugunsten des Donauwörther Jugendsports gesammelt, die in Verbindung mit der Jugendförderung an die Donauwörther Sportvereine zu 100 Prozent wieder ausgeschüttet werden.

Erneut darf OB Armin Neudert zahlreiche Gäste aus Politik und Sport in Donauwörth begrüßen. So kommt der Bezirksvorsitzende des BLSV Schwaben, Bernd Kränzle, zur Donauwörther Sportlerehrung. Ferner besuchen mit Peter Pfeuffer der Geschäftsführer des Bayerischen Turnverbandes sowie die Leiterin des bayerischen Turnsport- und Leistungszentrums, Monika Väthbrückner, zwei der wichtigsten Vertreter des Turnsportes in Bayern, die Donauwörther Sport-Gala.

Geehrt werden im Rahmen der Sport-Gala 37 jugendliche und 84 erwachsene Sportler. Höhepunkte der Ehrungen werden die Auszeichnung zum Sportler des Jahres sowie die Verleihung des Ehrenbriefes für Verdienste im Sport sein. Neben den zahlreichen Ehrungen erwartet die Zuschauer wieder ein attraktives Rahmenprogramm.

Aufgrund dieser Veranstaltung ist die Neudegger Sporthalle vom 15. März, 14 Uhr, bis einschließlich 17. März, 14 Uhr, für den gesamten Schul- und Vereinssport gesperrt. (pm)

