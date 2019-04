18.04.2019

Sportlich und finanziell steht der TCD gut da

Donauwörther Verein blickt auf viele Erfolge und infrastrukturelle Maßnahmen zurück

Der TC Donauwörth hat zur Jahresversammlung ins Clubhaus eingeladen. Allerdings war der Einladung nur eine überschaubare Anzahl an Mitgliedern gefolgt. Vorsitzender Hermann Schröder sprach zunächst Dank an seine Vorstandskollegen aus. Er freute sich, dass das vergangene Jahr sehr gut verlaufen sei und der Verein finanziell und sportlich auf stabilen Beinen stehe. In seinem Ausblick auf die kommende Saison berichtete er über den Einbau einer neuen Beregnungsanlage auf Platz sieben, der zum Teil bereits erfolgt ist. Als Höhepunkt der Saison 2018 bezeichnete er den Besuch der Tennisfreunde aus Perchtoldsdorf.

Im Anschluss gab Kassenwart Christian Auer einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben der Saison 2018. Nach seinen Worten konnte die Beregnungsanlage auf fünf Plätzen problemlos finanziert werden, sodass am Ende des Jahres sogar ein positives Ergebnis zu verzeichnen war.

Danach ließ stellvertretende Vor-sitzende Sibylle Lutzkat die Mann-schafts- und Einzelergebnisse der TCDler Revue passieren. Erfreulich war aus ihrer Sicht der Klassenerhalt der Damenmannschaft in der Bezirks- und der Verbleib der Damen 50 in der Landesliga. Die Herren 30 stiegen aus der Bayernliga ab. Ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichte das Herrenteam in der Kreisklasse. Die Herren 60 traten erstmals in der Bezirksliga an und wurden auf Anhieb Zweiter. Achtung gebührte auch Lena Schmidt und Ben Sömek, die bei den Kreismeisterschaften Sieger geworden waren. Auch bei den Doppelkreismeisterschaften dominierte der TCD bei den Aktiven und holte sich bei den Damen und Herren jeweils den Titel. Außerdem berichtete Lutzkat, dass es fast in allen Erwachsenenmannschaften Neuzugänge gibt.

Über die Erfolge der Kinder und Jugendlichen berichtete ebenfalls Lutzkat, da Jugendsportwart Marcus Kammer im vergangenen Jahr zurückgetreten war. Besonders stolz ist der TCD auf seine Kleinfeldmannschaft 2018, die schwäbischer Meister wurde. Auch bei den Kreismeisterschaften gingen einige Titel an den TCD. Weit über Donauwörth hinaus war der erst neunjährige Benno Roßkopf erfolgreich. Sie dankte in diesem Zusammenhang auch Trainer Dimitar Marashliev und dem Team der Tennisschule Willi, die mit großem Engagement den TCD-Nachwuchs trainieren.

Zur neuen Jugendsportwartin wurde schließlich mit Malinka Vassileva eine erfahrene Tennisspielerin und Trainerin gewählt. Sie war bereits in den vergangenen Monaten kommissarisch aktiv und zeigt bei ihrer neuen Aufgabe viel Engagement. Zum Abschluss lud Hermann Schröder noch zur offiziellen Saisoneröffnung am 1. Mai ein. (silu)

