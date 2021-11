Nächste Schießen abgesagt

Im Schützengau Donau-Ries ist unverhofft Pause

Auch der Schießsport im Schützengau Donau-Ries ist von den neuesten 2G-Plus-Regelungen der Bayerischen Staatsregierung gegen das Coronavirus betroffen. Die Gausport- und Rundenwettkampf-Leitung hat den Rundenwettkampf 2021/2022 ab sofort bis vorerst zum Beginn der Rückrunde im Laufe des Januars ausgesetzt und geht mit über 800 Schützen in eine vorgezogene Winterpause. Das hat Rundenwettkampfleiter Helmut Vogt mitgeteilt. Im Laufe des Januars werde anhand der dann herrschenden Lage entschieden, wie es weitergehen kann.

Besonders enttäuscht seien die Verantwortlichen von der Tatsache, dass noch am Vortag in der Pressemitteilung des Kabinettsbeschlusses davon die Rede war, die 2G-Plus-Regelung träfe in Sportveranstaltungen nur den Zuschauerbereich. Tatsächlich hatte die Landesregierung noch am Dienstag in einer Pressemitteilung aus der Kabinettssitzung vermeldet, dass die Regelung, wonach nur Geimpfte oder Genesene mit einem zusätzlichen Test Zutritt zu Sportstätten erhielten, für Zuschauer gälte. Im finalen Infektionsschutzgesetz, das der Landtag schließlich verabschiedete, war diese Regel jedoch als Grundsatz für den Zutritt zu Sportstätten aufgeführt.

Die ursprüngliche Ankündigung sei Allerortens so interpretiert worden, dass die Sportausübenden mit 2G weitermachen könnten, teilt der Schützengau mit. Zusammen mit der Ausnahme, dass auch minderjährige Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer regelmäßigen Schultestungen zu 2G zugelassen sein würden, hätte dies eine Fortführung des Rundenwettkampfs unter 2G-Bedingungen zumindest bis zum Jahresende ermöglicht. Dies hatte man in der Regelstufe zuvor auch mit den Vereinen schon so kommuniziert. Die finale Formulierung im aktuell gültigen Infektionsschutzgesetz habe die Schützinnen und Schützen schließlich überrascht.

Verhältnismäßig sei das nicht: „Die Tatsache, dass jetzt auch die große Masse der Geimpften und Genesenen mit einer Bereitschaft zu null tendierend für ihren vielleicht 45-minütigen, ohnehin in einem Meter Abstand durchzuführenden Wettkampf extra einen Testnachweis erbringen sollte, dafür extra Wege zu Testeinrichtungen zurückzulegen hätte oder die Vereine groß angelegte Selbsttests unter Aufsicht auch noch schriftlich festzuhalten hätten, veranlasste die Sportleitung zur Aussetzung der Wettkämpfe“, heißt es in der Mitteilung der Schützengaus. Der Aufenthalt in den Vereinsgaststätten sei nach wie vor für Genesene und Geimpfte ohne Zusatztest möglich, genauso wie der allgemeine Jugendschießbetrieb zumindest bis zum Jahresende. Hier muss jedoch der Trainer oder Jugendleiter entsprechend der 2G-plus-Regelung agieren. (sgdr)