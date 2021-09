Startschuss fürs neue Heim in Eggelstetten

Neues Schützenhaus mit moderner Anlage ist jetzt eröffnet

Hubertus-Schützenmeister Sebastian Hurle und seine Gäste haben das neue Schützenheim in Eggelstetten eröffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie sei eine große Einweihungsfeier noch nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Jedoch ließen es sich der Bürgermeister der Gemeinde Oberndorf, Franz Moll, sowie Gauschützenmeisterin Rita und Bezirksschützenmeister Karl Schnell nicht nehmen, das neue mit einer hochmodernen elektronischen Schießanlage ausgestattete Schützenheim mit einem offiziellen Startschuss zu eröffnen.

Schützenmeister Hurle ging noch einmal auf die Entstehungsgeschichte des Vereinsheimanbaus ein, dessen erste Planungen und Ideen bereits im Jahr 2014 begannen. Zahlreiche Hindernisse, Diskussionen und verworfene Ideen, eine Corona-Pandemie und einen neuen Bürgermeister später darf er sich nun bei der Gemeinde Oberndorf bedanken, dem Hausherrn des Vereinsheims, den Helfern, welche rund 2100 Arbeitsstunden geleistet haben und den Spendern, welche den Bau möglich gemacht haben.

Gauschützenmeisterin Schnell, welche schon während der Bauphase den Fortschritt begutachtet hatte, zeigte sich ebenfalls begeistert vom neu entstandenen Schützenheim und freue sich über eine weitere moderne Anlage, auf welche auch der Schützengau Donau-Ries bei Bedarf zurückgreifen darf: Der nächste Gau-Wettkampf komme bestimmt.

Als Dank für die geleistete Arbeit überreichte sie Hurle einen Teller, welcher zur Erinnerung einen Ehrenplatz im Schützenheim bekommen soll.

Nach dem Durchschneiden des obligatorischen Bandes traten die Gäste an den neuen Schießstand. Die Hubertusschützen verfügen nun über zwölf topmoderne elektronische Schießstände. Ein klein wenig nervös waren die Ehrengäste dann doch, wollte doch keiner der Erste sein, der das Ziel verfehlt und die nagelneue Wand mit einem Treffer verunziert. Doch es ging alles glatt: vier Schuss – vier Treffer, welche die anwesenden Schützen über die Leinwand in der gemütlichen Schützenstube verfolgen konnten, bevor sie sich selbst mit der neuen Anlage vertraut machten und hier das erste Training, auch nach langer Corona-Pause, absolvierten.

Wer sich selbst einmal ein Bild vom neuen Schützenheim in Eggel-stetten machen möchte, kann gerne an einem der regulären Übungsabende jeweils am Dienstag ab 19.30 Uhr an der Sportanlage in Eggelstetten vorbeikommen. Der Verein freue sich über Interessenten, es gelten die 3G-Regeln. (pm)