08.11.2019

Starke Ergebnisse

41 Schützen überzeugen bei den Deutschen Meisterschaften

Von Franz Müller

Bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen der Saison 2019 konnte der Schützengau Donau-Ries an die verschiedenen Austragungsorte zahlreiche Teilnehmer entsenden und wieder gute Ergebnisse einfahren.

Die Vorderladerschützen ermittelten ihre nationalen Meister in Pforzheim, die deutschen Meisterschaften Gewehr, Pistole und Armbrust wurden auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück ausgetragen, die Pistolen-Auflageschützen kürten ihre deutschen Meister in Hannover, die 3D-Bogenschützen schossen in Delmenhorst und die Luftgewehr-Auflageschützen ermittelten ihre nationalen Sieger in Dortmund.

An allen diesen Austragungsorten waren Teilnehmer aus dem Schützengau Donau-Ries vertreten. 50 Schützen aus 15 Gauvereinen hatten sich 2019 für die höchsten nationalen Meisterschaften qualifiziert. Angetreten sind dann schlussendlich 41.

Die meisten Teilnehmer stellte die VSG Asbach-Bäumenheim mit neun Startern. Auf jeweils fünf Starter kamen die Schützenvereine aus Ellgau, Oberndorf und Wolferstadt. Auch in den Ergebnislisten waren die Schützen des Gaus Donau-Ries stark vertreten. So konnten zehnmal Platzierungen unter den „besten Fünfzehn“ belegt werden:

7. Platz:

Julia Pfeiffer (Wemding) 3D Instinktiv Bogen-Damen 265

8. Rang:

Mannschaft – Ellgau Luftgewehr-Jugend (Verena Grieser, Ramona Münzinger, Tamara Kleinle) 1212,9

9. Platz:

Mannschaft – Bäumenheim 50 m Pistole Herren III (Roland Ermark, Georg Preiß, Franz Müller) 1452

Jürgen Herde (Riedlingen) Armbrust 10 Meter Herren III 375

10. Platz:

Mannschaft – Wolferstadt Luftgewehr 3-Stellung-Jugend (Verena Grieser, Ramona Münzinger, Tamara Kleinle) 1746

Haci Azmaz (Nordendorf) 25 m Pistole 45 ACP-Herren I 386

11. Platz:

Georg Preiß (Bäumenheim) 50 m Pistole-Herren IV 500

15. Platz:

Rudolf Mayr (Oberndorf) 10 m Luftpistole-SH1/AB1 ohne HM 527

Kosmas Raul (Bäumenheim) Luftpistole Auflage-Senioren II 303,3

Jürgen Elsner (Mertingen) Perkussionsrevolver Herren IV 130

