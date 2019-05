vor 31 Min.

Starke Teamleistung

Bestens in Szene setzte sich die LG Zusam bei den Straßenlaufmeisterschaften. (von links) Wenzel Kurka, Christina Kratzer, Ulrike Anwald-Deisenhofer, Tobias Gröbl, Josef Sapper, Andreas Beck, Thomas Eser, Verena Kurka und Mario Leser.

LG Zusam sichert sich den dritten Platz bei der „Bayerischen“ über zehn Kilometer Straßenlauf. Tobias Gröbl ist dennoch unzufrieden

Titel und Medaillen sammelten die Läufer der LG Zusam bei den Bayerischen Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer in Aichach. Während der Itzinger Tobias Gröbl mit seinem vierten Platz in ausgezeichneten 32:03 Minuten hinter zwei afrikanischen Läufern, die für die LAC Quelle Fürth und den TV 1848 Coburg an den Start gehen, sowie Johannes Hillebrand von der LG Stadtwerke München unzufrieden war, jubelte der Mertinger Andreas Beck auf einem grandiosen achten Platz über eine neue Bestzeit von 32:32 Minuten.

Zusammen mit Mario Leser, der in 33:22 Minuten auf Platz 19 die Ziellinie überquerte, sicherte sich das LG-Trio die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung. Hervorragende Zeiten erzielten auch Josef Sapper, Thomas Eser und der Heißesheimer Wenzel Kurka, die als Team LG Zusam II Platz acht in der Mannschaftswertung erreichten.

Dem standen die LG-Läuferinnen in keiner Weise nach. Mit LG-Rekord von 37:24 Minuten und Platz fünf katapultierte sich Christina Kratzer in die bayerische Spitze. Innerhalb von zwei Jahren entwickelte sich auch Verena Kurka zu einer Topläuferin, die sich über eine neue Bestzeit von 41:18 Minuten und den 19. Platz freute. Gemeinsam mit Ulrike Anwald-Deisenhofer überraschten die Frauen mit dem Gewinn der Bronzemedaille.

Spitzenplatzierungen gab es noch in den Altersklassenwertungen. So wurde Tobias Gröbl als Bayerischer Meister der Männer M35 ausgezeichnet, für Thomas Eser stand der vierte Platz bei den Männer M40 zu Buche und Ulrike Anwald-Deisenhofer errang den fünften Platz der Frauen W45.

Bei den gleichzeitig ausgetragenen Meisterschaften des Kreises Mittel- und Nordschwaben gingen alle vier Meistertitel an die LG Zusam. (wf)

