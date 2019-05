10:58 Uhr

Stefan Langer führt in der Deutschen Meisterschaft

Stefan Langer führt derzeit bei der Deutschen Segelflug-Meisterschaft in Zwickau in der Clubklasse.

Pilot der SFG Donauwörth-Monheim liegt in der Clubklasse bei der DM vorne. Seine Teamkollegen sind in der Bundesliga wieder erfolgreich.

Von Helge Zembold

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten mischen die Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim in der Segelflug-Bundesliga wieder vorne mit – und auf der deutschen Meisterschaft sind die SFG-Piloten erfolgreich.

Zuerst ein Blick nach Sachsen, dort läuft seit dem vergangenen Wochenende in Zwickau die deutsche Meisterschaft im Segelflug unter Beteiligung dreier Donauwörther Segelflieger. Stefan Langer aus Gachenbach führt nach fünf Wertungstagen in der Clubklasse – für ihn ist es sein erster nationaler Wettbewerb als „Senior“, zu denen man ab 25 Jahren im Segelflug zählt. Sein Vorsprung von rund 180 Punkten, das sind nicht mal zehn Minuten Flugzeit, ist allerdings noch knapp, sodass er bis Wettbewerbsende am Freitag noch einiges leisten muss.

DM-Debütant Robin Neumann belegt in Zwickau, ebenfalls in der Clubklasse, Rang 18 von 44 Piloten. In der Standardklasse ist Peer Zitzmann derzeit 30.

Platz sechs für die SFG Donauwörth-Monheim in der Bundesliga

In der Segelflug-Bundesliga erflogen die SFG-Piloten am vergangenen Wochenende Platz sechs, insgesamt liegt der Verein jetzt auf Rang 13 und nur vier Punkte von den Top Ten entfernt.

Schnellster Pilot war Bernhard Hämmerl, der ohne Motorkraft 560 Kilometer zurücklegte und dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 106,9 Stundenkilometern erreichte. Ebenfalls vom Stillberghof startete Wolfgang Köckeis. Der Donauwörther schaffte sogar über 600 Kilometer nur mithilfe von Sonnenenergie, war aber mit durchschnittlich 97,6 Stundenkilometer deutlich langsamer und somit drittschnellster SFG-Pilot.

Zweitschnellster dritter SFG-Pilot in der Liga-Wertung war David Bauder. Er startete auf der Schwäbischen Alb beim Internationalen Hahnweide-Wettbewerb, sein dortiger Wertungsflug mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100,9 Stundenkilometern zählte auch für die Bundesliga-Wertung der SFG.

Beim Hahnweide-Wettbewerb fanden bis Dienstag zwei Flugtage statt – in der Gesamtwertung der 15-Meter-Klasse führt Bauder das Feld der 14 Piloten an. SFG-Kollege Walter Sinn liegt in der Klasse der Segler mit 18 Metern Spannweite auf Rang 25.

Die Segelflug-Bundesliga-Tabelle nach 6 von 19 Runden:

1. LSR Aalen (BW) 82 Punkte

2. LSG Bayreuth (BY) 79

3. LSV Burgdorf (NI) 77

…

11. AC Lichtenfels (BY) 49

12. LSV Homberg/Ohm (BY) 49

13. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 49

14. FSC Odenwald Walldürn (BW) 48

15. FCC-Berlin (BB) 46

