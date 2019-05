00:03 Uhr

Stefan Maurer verteidigt Titel

Königsproklamation in Altisheim. Der Vereinsmeister gewinnt auch den Pokal

Im Gasthof Grünenwald konnte Schützenmeisterin Martina Maurer zur Generalversammlung des Schützenvereins Edelweiß Altisheim begrüßen. Zweiter Bürgermeister Markus Harsch wandte sich mit seinem Grußwort an die Versammlung.

Anschließend wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres vorgestellt. Neben traditionellen Veranstaltungen wie dem Preisschafkopfen und dem Oktoberfest im Schützenheim veranstaltete der Verein 2018 auch zum zweiten Mal ein Sauschießen mit hoher Teilnehmerzahl. Bei der Sebastianifeier des Schützengau wurde Franz Seitler mit dem Sebastianiorden in Groß-Gold geehrt. Anschließend fasste Stefan Maurer die sportlichen Aktivitäten in 2018/2019 zusammen. Es beteiligen sich je eine Luftgewehr- und eine Luftpistolenmannschaft mit gutem Ergebnis am Rundenwettkampf des Schützengaus. Darüber hinaus nahm der Verein traditionell am Gemeindepokal- sowie am Hiaslpokal-Wettkampf teil.

Die Königsproklamation stellte den Höhepunkt des Abends dar. Es wurden die Vereinsmeister für Luftgewehr und Luftpistole ausgezeichnet sowie die Wanderpokale und die Königswürden verliehen. Franz Zinsmeister wurde zum Vereinsmeister Luftgewehr gekürt und konnte sich zusätzlich noch über den Xaver-Schröttle-Pokal freuen. Der Glücksscheibenpokal ging an Simon Schmid. Während der Willibalds-Wanderpokal an Josef Wipfler ging. Bei den Luftpistolenschützen wurde Konrad Steidle Vereinsmeister. Jugendschützenkönigin wurde Marina Harsch. Stefan Maurer verteidigte erfolgreich seinen Titel Schützenkönig und seine Frau Martina wurde zur Schützenliesl gekrönt. (dz)

