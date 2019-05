00:02 Uhr

Sulzdorfer gewinnen den Hiasl-Pokal

Nadine Schober und Hermann Mair entscheiden den Endkampf für sich. Mit 13 Treffern setzen sie sich gegen das Team aus Bäumenheim durch

Aus gesellschaftlicher und sportlicher Sicht war der Finaltag der 19. Bayrischer-Hiasl-Pokal-Saison, mit dem Mannschaftsendkampf und dem anschließenden Klappscheibenfinale, wieder einmal eine rundum gelungene Schießsportveranstaltung. St. Sebastian Sulzdorf heißt der Sieger der Bayrischer-Hiasl-Pokal Saison 2019 im Schützengau Donau-Ries. Am Ende das Finaltages, der 2019 bei Trowin Druisheim ausgetragen wurde, konnten Nadine Schober und Hermann Mair den Endkampf im Klappscheibenfinale zu ihren Gunsten entscheiden und den Siegerpokal entgegennehmen. Mit 13:10 Treffern gewannen sie schließlich klar das Finalduell gegen Bäumenheim. Für die Sulzdorfer Schützen war dies der erste Sieg, bei diesem im Schützengau Donau-Ries ausgetragenen Pokalwettbewerb.

Der Wettkampftag begann wie immer mit dem Mannschaftsendkampf. Für diesen haben sich nach zwei Vorrunden im Frühjahr zwölf Gauvereine qualifiziert. Hier schießen dann acht gemeldete Schützen zwanzig Wertungsschuss, auf Zehntelringe in der Ring-Blattl-Wertung. Die besten sechs Schützen kommen in die Mannschaftswertung. Die besten acht Vereine qualifizieren sich für das abschließende Finale auf die Klappscheiben. Für das Klappscheibenfinale muss jeder Verein zwei Schützen benennen, die für ihn antreten. Hier werden dann jeweils zwei Wertungsserien zu fünf Schuss, in der maximalen Schießzeit von zwei Minuten, geschossen. Sieger ist die Mannschaft mit mehr Treffern.

Mit dem Luftgewehr hat die Trefferfläche einen Durchmesser von 15 Millimetern, bei der Luftpistole einen Durchmesser von 40 Millimetern, was in beiden Disziplinen einen getroffenen Ringwert von 8,8 bedeutet. Erschwerend kommt ab hier noch dazu, dass nicht mehr in spezieller Schießkleidung, sondern nur noch in gewöhnlicher Straßenkleidung geschossen werden muss.

Nach dem Mannschaftsendkampf stand für die besten acht Vereine noch das Klappscheibenfinale an. Das erste Viertelfinale sorgte gleich für eine Überraschung. Die nach dem Mannschaftsendkampf auf Platz acht gelisteten Bäumenheimer siegten mit Tobias Schön (7 Treffer) und Felix Bletzinger (5) gegen das beste Team des Vorkampfes Mertingen mit 12:8 Treffern. Für Mertingen trafen Thomas Muxel und Philipp Eisenwinter jeweils viermal. Das zweite Viertelfinale gewann Ellgau mit 9:6 Treffern gegen Marxheim. Für Ellgau schossen Kristina Büchele (6) und Wolfgang Landherr (3). Auf jeweils drei Treffer kamen für Marxheim Andrea Appel und Andreas Mayr.

Das Viertelfinale Nummer drei gewann Sulzdorf mit 10:8 Treffern gegen Buchdorf-Baierfeld. Für Sulzdorf kam hier Hermann Mair auf sechs Treffer, Nadine Schober traf vier Scheiben. Für Buchdorf schafften Lara Schlipf und Christian Grob jeweils viert Treffer. Das letzte Viertelfinale gewann Oberndorf klar mit 12:5 Treffern gegen Gunzenheim. Für Oberndorf kam Rudolf Mayr auf sieben Treffer und Florian Fritsch auf fünf Treffer. Alle fünf Treffer für Gunzenheim schoss Josef Knoblich.

Knapp verliefen die beiden Halbfinals. Mit zwei Scheiben Vorsprung (11:9) gewann Bäumenheim gegen Ellgau und Sulzdorf reichte ein Treffer Vorsprung um, mit 9:8 gegen Oberndorf zu siegen. Ebenfalls ein Treffer Unterschied entschied den Wettkampf um Platz drei. Mit 9:8 Treffer gewann hier Ellgau das kleine Finale gegen Oberndorf.

Den Wettkampf um Platz eins gewann dann Sulzdorf mit der Tagesbestleistung von 13 Treffer gegen Bäumenheim. Nadine Schober kam dabei auf acht Treffer, Hermann Mair steuerte hier noch weitere fünf Treffer bei. Für die zweitplatzierten Bäumenheimer traf Tobias Schön sechs Scheiben und Felix Bletzinger vier Scheiben.

Bei der abschießenden Siegerehrung lobte Johann Natzer, von der diesen Pokalwettbewerb unterstützenden Sparkasse Donauwörth, sowie die Gauschützenmeisterin Rita Schnell und der Druisheimer Schützenmeister Michael Käser in ihren Grußworten, die Organisatoren und ihre Mithelfer für den reibungslosen Ablauf dieser schießsportlichen Großveranstaltung und die Schützen für ihre starken Ergebnisse und den sportlich fairen Wettkampf. Zum Schluss verteilten die Gauschützenmeister Rita Schnell und Johann Natzer vor der Sparkasse Donauwörth, zusammen mit den stellvertretenden Gauschützenmeistern Helmut Meyer und Olaf Schmid an die Siegervereine die Geld- und Sachpreise, die in diesem Jahr wieder die Schlossbrauerei Unterbaar, die Sparkasse Donauwörth und der Schützengau Donau-Ries selbst zur Verfügung wurden. (fmü)

Ergebnisse Finaltag Bayrischer-Hiasl-Pokal

Mannschaftsendkampf:

1. Mertingen 429,5

2. Oberndorf 431,4

3. Ellgau 457,9

4. Sulzdorf 525,3

5. Marxheim 635,5

6. Buchdorf-Baierf. 678,6

7. Gunzenheim 691,7

8. Bäumenheim 726,4

9. Erlingshofen 745,8

10. Gansheim 782,0

11. Fünfstetten 932,9

12. Itzing 986,6

