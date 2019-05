00:03 Uhr

TC Bäumenheim feiert den Start in die neue Saison

Fest auf der Anlage im Schmutterwald. Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Der Tennis-Club Bäumenheim feiert den Start in die Sommersaison mit einem großen Tennisfest und lädt alle Tennisinteressierten ein, dabei zu sein. Am morgigen Sonntag haben alle Besucher der Anlage in der Bahnhofstraße 56 die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports mit all seinen Facetten zu erleben und das vielseitige Angebot des TC Bäumenheim kennenzulernen.

Von 14 Uhr bis 17 Uhr bietet der TCB allen Interessierten ein kostenloses Schnuppertraining an. Wer sich noch nicht an den Schläger traut, kann den TCB und seine Anlage im Schmutterwald bei einem Stück Kuchen kennenlernen.

Mit seinem Tennisfest beteiligt sich der TC Bäumenheim an dem Aktionswochenende „Deutschland spielt Tennis“, mit dem der Deutsche Tennis Bund (DTB), die Landesverbände und die Tennisclubs in ganz Deutschland gemeinsam ein Zeichen für den Tennissport setzen. Seit der Premiere im Jahr 2007 haben jährlich bis zu 3000 Vereine an der deutschlandweiten Saisoneröffnung teilgenommen, mit kreativen Ideen und einem breit gefächerten Angebot rund 1,4 Millionen Besucher auf ihre Anlagen gelockt und mehr als 114000 neue Mitglieder gewinnen können.

Wie im vergangenen Jahr wird es ein nationales Gewinnspiel für die Besucher der Saisoneröffnung in allen teilnehmenden Vereinen geben. Im Lostopf sind unter anderem ein siebentägiger Aufenthalt in einem Allgäuer Hotel und 60-mal zwei Eintrittskarten für eine Begegnung der 1. Tennis-Point Bundesliga der Herren.

Fragen zum Aktionstag des TC Bäumenheim beantwortet Holger Bügelsteiber, kontakt@tc-baeumenheim.de, oder unter Telefon 0176/43506212. (chsi)

Weitere Informationen zu „Deutschland spielt Tennis“ gibt es im Internet unter www.deutschlandspielttennis.de.

