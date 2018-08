21:00 Uhr

TCD dominiert die Kreismeisterschaft Lokalsport

Ben Sömek und Lena Schmidt sind die neuen Titelträger. Beim Wettbewerb in Donauwörth gibt es aber auch zwei kleine Wermutstropfen.

Nicht nur gegen die Kontrahenten, sondern auch mit den tropischen Wetterbedingungen hatten die Anwärter auf den Kreismeistertitel der Tennisspieler auf der Anlage des TC Donauwörth zu kämpfen. Bei den Damen verteidigte Lena Schmidt vom TCD ihren Titel. Neuer Titelträger der Herren A ist Ben Sömek (ebenfalls TC Donauwörth), die Herren B Konkurrenz gewann Florian Köhler vom TC Bäumenheim.

31 Teilnehmer aus 15 Vereinen waren an den Start gegangen, um um einen der begehrten Pokale zu kämpfen. Die Teilnehmerzahl ist für eine Kreismeisterschaft eigentlich zu gering. Für den Tennis-Kreis war es zudem bedauerlich, dass keine Senioren-Konkurrenz zustande kam, da diese mangels Teilnehmer abgesagt werden musste.

Spannende Spiele in den Viertelfinals

Die Spieler der Herren A-Konkurrenz mussten sich über ein Achter-Feld für die Halbfinals qualifizieren. Spannende Spiele versprachen bereits die Viertelfinals, in denen sich Constantin Kreuzer und Ben Sömek vom TC Donauwörth, sowie Mathias Fliegen und Filip Janczycki für die Halbfinals qualifizieren konnten. Sehenswerter Tennissport wurde dann in den Halbfinals geboten. Constantin Kreuzer vom TCD traf auf Mathias Fliegen vom TC Mertingen. Am Ende konnte sich der Titelverteidiger mit 6:3 und 6:4 durchsetzen und sich sein Finalticket sichern. Im zweiten Halbfinale gewann Ben Sömek (TCD) gegen Filip Janczycki, der schon zwei Matchbälle hatte, äußerst glücklich mit 6:2, 5:7 und 11:9. Werbung für den Tennissport machten die beiden Finalisten dann im Endspiel. Bei tropischer Hitze unterhielten sie die zahlreichen Zuschauer mit tollen Ballwechseln. Am Ende setzte sich Ben Sömek mit 6:0, 4:6 und 16:14 durch und darf sich nun Kreismeister nennen.

Die Nebenrunde der A-Konkurrenz gewann Stefan Hartwich vom TC Nördlingen gegen seinen Vereinskollegen Martin Wiedenmann mit 6:1 und 6:2.

In der B-Konkurrenz (LK 10-23) gingen 17 Teilnehmer an den Start. Hier qualifizierten sich der an Position eins gesetzte Bäumenheimer Florian Köhler, Roman Zach vom TC Bayerdilling, Felix Fuhr vom TC Mertingen sowie die Nummer zwei des Tableaus, Elias Jung vom TC Huisheim, für die Halbfinals. Florian Köhler setzte sich hier mit 6:2 und 7:5 gegen Roman Zach durch. Deutlich mehr zu kämpfen hatte im zweiten Halbfinale Elias Jung. Nach fast zwei Stunden Spielzeit konnte er Felix Fuhr mit 6:4, 5:7 und 10:5 niederkämpfen. Im Finale musste er aber den anstrengenden Begegnungen des Wochenendes Tribut zollen. Florian Köhler sicherte sich mit 6:1 und 6:3 den begehrten Wanderpokal. Das Nebenrunden-Finale gewann Florian Hieber (SG EC Donauwörth) gegen seinen Vereinskameraden Felix Kubenka mit 6:4 und 6:3.

Bei den Frauen wurde die neue Kreismeisterin ebenfalls in einem Achter-Feld ermittelt. Für die Halbfinalspiele qualifizierten sich hier Lena Schmidt und Paula Nägler (beide TC Donauwörth) sowie Regina Kastenmayer (TSV Mönchsdeggingen) und Sonja Lechner (TSV Harburg). Im vereinsinternen Halbfinale gewann Lena Schmidt gegen Paula Nägler mit 6:2 und 7:6. Auch das zweite Halbfinale war hart umkämpft. Am Ende gewann Sonja Lechner mit 7:6 und 6:4. Im Finale demonstrierte dann Lena Schmidt ihre Überlegenheit mit einem 6:0 und 6:0 und sicherte sich zum zweiten Mal in Folge den Henkelpott. In der Nebenrunde sicherte sich Sandra Bock (TC Kaisheim) den Sieg gegen Anna Lena Hörmann von der SpVgg Riedlingen.

Bei der Siegerehrung mit Vize-Landrat Hermann Rupprecht bedankte sich die stellvertretende TCD-Vorsitzende Sibylle Lutzkat bei allen Sportlern, ohne die ein solches Turnier nicht möglich sei. Zudem lobte Lutzkat die Fairness der Spieler untereinander. Ein besonderer Dank ging im Anschluss an Turnierleiter Christian Schlund, der für die Organisation des mehrtägigen Turniers im Vorfeld einen großen Aufwand zu betreiben hatte. Für die Sieger und Platzierten gab es im Anschluss noch Sachpreise. (csc)

