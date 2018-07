vor 47 Min.

TSG Rain zum dritten Mal Deutscher Meister Lokalsport

Titelverteidiger untermauert seine Stellung im deutschen Subbuteo

Bei der deutschen Tischfußball-Meisterschaft in Schwalbach bei Frankfurt gelang der TSG Rain erneut und zum dritten Mal in Folge die Titelverteidigung. Die TSG konnte abermals die Vormachtstellung im deutschen Sport-Tischfußball Subbuteo bestätigen. Bereits am ersten Spieltag verschafften sich die Tillystädter durch fünf Siege in Folge einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz aus Berlin, Kaiserau, Schwalbach und Höpfigheim.

Am zweiten Tag hatte der Teamchef und Spielertrainer Thomas Vulpes aus Mainz mit seinen Schützlingen Moritz Jung, Arnold Mair, Andreas Jung, Wolfgang Mair, Bernd Bauer und Conny Vulpes ein gutes Gefühl zum erneuten Titelgewinn. Es reichten in der zweiten Spielrunde jeweils ein Unentschieden gegen Berlin und gegen Kaiserau sowie Siege gegen die Mitkonkurrenten aus Schwalbach und Höpfigheim. Die Freude war bei den Rainern groß, hatten sie sich doch nicht nur den deutschen Meistertitel, sondern auch die Qualifikation für die Champions-League im Oktober auf Mallorca erspielt. (dz)

