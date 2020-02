18.02.2020

TSV Bäumenheim kassiert deftige Abfuhr

Das Bezirksliga-Team hat gegen den VfL Günzburg II mit 25:45 keine Siegchance

Dass es beim VfL Günzburg II schwer werden würde, war den Handballern des TSV Bäumenheim von vornherein klar. Doch mit einer 25:45-Abfuhr hatten sie dann doch nicht gerechnet. Dabei sah es nach den ersten 14 Minuten überhaupt nicht nach so einem klaren Ergebnis aus.

Die Bäumenheimer hatten zwar gegen das schnelle Positionsspiel der Günzburger so ihre Probleme, sahen mehrmals alles andere als gut aus. Doch dafür lief es im Angriff wesentlich besser. Hier wurden Chancen herausgespielt, die auch konsequent genutzt werden konnten. Es ging ständig ein Tor hin oder her, mal lagen die Günzburger knapp vorn, mal die Gäste. Zum letzten Mal hatten die Bäumenheimer beim 9:8 die Nase vorn. Edwin Ewinger, der am Sonntag mit zehn Toren ein Riesenspiel ablieferte, war erfolgreich. Dann wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle zusehends gerechter. Ihre Abwehr hatte sich nun besser auf die TSV-Angreifer eingestellt, die nun nicht mehr so viel Freiraum bekamen. Und nun kippte das Spiel. Die Günzburger nutzten die Verunsicherung bei den Gästen und sorgten mit fünf Toren in Serie für die erste komfortable Führung (13:9). In der Folgezeit lief der VfL-Motor auf Hochtouren, Ballverluste wurden mit schnellen Kontern bestraft. Vom 15:11 schraubte Günzburg so das Ergebnis auf 21:11. Innerhalb von vier Minuten wurde der Spielstand auf 26:13 gestellt, der Pausenpfiff verschaffte den Gästen eine Verschnaufpause.

Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste wie am Anfang einigermaßen mithalten. Bis zum 30:18 wurde der Rückstand zumindest nicht höher. Erst nach 42 Minuten wurde es dann hart für die Bäumenheimer. Günzburg legte wieder einen Zahn zu und zeigte den TSV-Spielern klar ihre Grenzen auf. TSV-Trainer Markus Bügelsteiber hatte zu wenig Alternativen auf der Bank, da drei Stammspieler fehlten. Die Gastgeber spielten die Schlussphase konsequent zu Ende und schraubten das Ergebnis bis auf den 45:25-Endstand. Der Schlusspfiff war für die Gästespieler fast schon eine Erlösung.

Die Bäumenheimer sind am nächsten Wochenende spielfrei, haben dann wieder ein Heimspiel gegen den TSV Neusäß, der aktuell einen Punkt vor dem TSV liegt. (hh)

TSV Bäumenheim Hill (im Tor) – Vogler (2), Tayeh (1), Krebs (2), Ewinger (10), Jung (3), Köpf (1), Uhl, Strickner, Richter (2), Biehle, Klement (4/1) und Heinisch

