17.12.2019

TSV Bäumenheim schafft den Ausgleich nach dem Schlusspfiff

Wie Bäumenheims Herren gegen Friedberg III in einer turbulenten Schlussminute zu einem Remis kommen.

Da sind die Bäumenheimer Herren nur mit viel Glück mit einem blauen Auge davon gekommen: Das Bezirksliga-Heimspiel gegen Friedberg III schien eigentlich schon verloren, denn 42 Sekunden vor dem Ende lagen die Gäste mit 27:25 vorn. Doch 18 Sekunden vor dem Ende gelang der 26:27-Anschluss. Und nachdem den routinierten Gästen kurz nach dem Anspiel ein technischer Fehler unterlief, kamen die Bäumenheimer noch einmal in Ballbesitz. Ein Pass nach vorne wurde von einem Friedberger durch ein Foul vereitelt. Da dadurch eine Torchance verhindert wurde, gab es dem Regelwerk entsprechend Strafwurf für die TSVler, den Matthias Klement nach dem Schlusspfiff zum viel umjubelten 27:27-Ausgleich nutzte.

Wechselbad der Gefühle

Dass es überhaupt dazu kommen konnte, das haben sich die TSV-Spieler selbst zuzuschreiben. In diesem Spiel wechselten die Höhen und Tiefen, die wenigen Fans, die sich in die Schmutterhalle verirrten, gingen regelrecht durch ein Wechselbad der Gefühle.

Gegen die bieder spielenden Friedberger schienen die Bäumenheimer nach dem 3:3 auf Touren zu kommen, eine deutliche Temposteigerung brachte einen 7:3 Vorsprung. Unverständlich nur, dass die Gastgeber nun nicht nur einen Gang zurück schalteten und den Gegner wieder ins Spiel kommen ließen. Der sagte Danke, glich nicht nur aus, sondern lag dann sogar beim 9:11 mit zwei Toren vorn. Dann spielten die Bäumenheimer wieder etwas besser, lagen mit 13:12 vorn, ehe es mit 13:13 in die Pause ging. Nach dem Wechsel ging es zunächst fünf Minuten behäbig weiter. Doch ab dem 16:16 zeigten sich die TSVler von ihrer Schokoladenseite. Die Abwehr stand, vorne wurde mit Tempo und hohem Druck auf die Abwehr gespielt.

TSV Bäumenheim verfällt in Lethargie

Die Torchancen wurden genutzt, sodass die Mannschaft auf 22:17 davonziehen konnte. Anstatt nun konsequent in diesem Stil weiterzumachen, verfiel die komplette Mannschaft in Lethargie, stellte quasi das Handballspielen ein. Die Friedberger stießen nun auf wenig Gegenwehr, sie nutzten ihre Chancen, glichen nicht nur aus, sondern sahen knapp vier Minuten vor dem Ende beim Stande von 23:26 fast schon wie die Sieger aus. In der turbulenten Schlussphase gelang es den Bäumenheimern, auf 25:26 zu verkürzen, doch in der Schlussminute erhöhten die Gäste auf 25:27.

Dass es dann doch nicht zum Erfolg reichte, dafür müssen sich die TSV-Spieler bei ihrem Gegner bedanken. Die Chance, gegen diese Friedberger einen deutlich Sieg zu holen, haben die Bäumenheimer leichtfertig vertan. (hh)

TSV Bäumenheim Hill und Strickner (im Tor) - Vogler, Lechner, Krebs, Ewinger (6), Jung (3), Köpf, Uhl (1), Richter (1), Hurle (2), Ioja (6), Klement (4/4) und Heinisch (4).

