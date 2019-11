19:45 Uhr

TSV Monheim: Abstiegskampf gegen Titelrennen

TSV Monheim empfängt den Spitzenreiter der 2. Bundesliga Süd, den TV Schiltach Vega TT.

Am vorletzten Wettkampftag ist der aktuelle Tabellenführer TV Schiltach VEGA TT zu Gast beim Tabellensiebten, dem TSV Monheim. Vor dieser Saison rechnete niemand mit dieser Konstellation zu diesem Zeitpunkt. Die starke Mannschaft aus Schiltach kämpfte sich wieder zurück Richtung 1. Liga, nachdem sie 2016 noch in der 3. Bundesliga Süd startete. Vor allem verletzungsbedingte Personalsorgen plagen den Monheimer Verein weiterhin und erschweren es noch mehr, die Score- bzw. Gerätepunkte zu holen.

Zuversichtlich können die Schiltacher am heutigen Samstag in die Monheimer Stadthalle fahren, da sie bisher alle Saison-Wettkämpfe gewinnen konnten. Besonders stark präsentieren sie sich am Boden und am Barren. Diese Geräte sind oft wichtige Richtungsweiser für einen Sieg bei einem Duell auf Augenhöhe. Aber auch an den anderen Geräten gaben die Schwarzwälder jeweils nur einen Gerätepunkt nach fünf Wettkämpfen ab. Zudem geht der im Moment beste deutsche Scorer der 2. Bundesliga Süd, Julian Weller, als Zweitplatzierter der Gesamtwertung für die Gäste an die Geräte.

Ein Auge wird auf die Gegner gerichtet

Aus Monheimer Sicht wird alles daran gesetzt, mit der richtigen Taktik so viele Punkte wie möglich zu holen und durch Kampf und Teamgeist den ein oder anderen wichtigen Gerätepunkt im Kampf gegen den Abstieg zu erturnen. Dabei wird auch ein Auge auf die punktgleichen Gegner TSV Buttenwiesen und TV Bühl gerichtet. Alle Beteiligten wünschen sich einen fairen und unterhaltsamen Wettkampf mit sauberen Darbietungen auf beiden Seiten in einer stimmungsvollen Monheimer Stadthalle. (pm)

Mehr zum Thema: Der Klassenerhalt rückt in die Ferne , TSV Monheim verliert das Derby gegen KTV Ries

Themen folgen