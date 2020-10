vor 35 Min.

TSV Monheim geht neu formiert in die 2. Bundesliga

Monheim startet am Samstag in eine außergewöhnliche Saison. In der Riege gibt es frische Gesichter. Dabei spielt auch der corona-bedingte Modus eine Rolle.

Die Erste Turnmannschaft des TSV Monheim startet am Samstag, 10. Oktober, in die neue Saison in der 2. Bundesliga und kämpft am ersten Wettkampftag bei der KTV Straubenhardt II. Beginn ist um 13 Uhr. Parallel ist in der Gruppe Nord A die KTG Heidelberg bei der KTV Koblenz zu Gast. Als mögliche TSV-Gegner für den Überkreuzwettkampf um die Platzierung in der Nordstaffel 2020 sind in der Gruppe B die TG Saar II, die KTV Fulda, der TV Großen-Linden und die TSG Grünstadt vertreten.

Etwas später als üblich und mit verkürztem Wettkampfprogramm führt die Deutsche Turnliga in diesem Jahr die Saison in den drei Bundesligen durch. Für den TSV Monheim bedeutet dies, dass der Auftaktwettkampf gegen die Straubenhardt möglicherweise der einzige in fremder Halle sein könnte. Die beiden Begegnungen gegen Koblenz und Heidelberg stehen schon sicher als Heimwettkämpfe fest, während der Ort des vierten Saisonwettkampfes noch offen ist.

Der TSV Monheim turnt wieder in der Nordstaffel der 2. Liga

Da die Bundesligaduelle ohnehin mit wenigen beziehungsweise keinen Zuschauern stattfinden müssen, wirkt sich die Tatsache, dass die Monheimer zum zweiten Mal nach 2018 in der Nordstaffel der 2. Bundesliga antreten werden, nicht so gravierend aus. Dies hätte im Süden mit den Derbys gegen Buttenwiesen und Ries, bei denen die Hallen immer in der Vergangenheit voll waren, sicherlich einen größeren Einschnitt bezüglich der Stimmung mit sich gebracht.

Nach fast zweijähriger Wettkampfpause können die Monheimer in diesem Jahr wieder auf Julius Rabenstein zurückgreifen. Er hat sich von seinen Verletzungen erholt und wird mit soliden Übungen eine wichtige Stütze im Team sein. Auch Tim Leibiger kämpft sich zurück und bereitet sich für Einsätze an fünf Geräten vor. Da in dieser Saison durch den neuen corona-bedingten Modus kein Team absteigen wird, kann Cheftrainer Mario Reichert vor allem auf die jungen Nachwuchsturner setzen, die durch viele Geräteeinsätze Bundesligaerfahrung aufbauen möchten.

Weimer und Kirchberger sind die Routiniers beim TSV Monheim

Dazu zählen Sascha Wilhelm, 19, Jan Lederer, 20, Norik Friedel, 19, und Moritz Rese, 18). Alle konnten in den vergangenen Jahren bereits ihr Potenzial zeigen. Die Dienstältesten im Kader der Jurastädter sind aktuell Artjem Weimer, 31, und Klaus Kirchberger, 35. Bei beiden muss aber noch abgewartet werden, ob ein Einsatz nach Verletzungspausen und den verminderten Trainingsmöglichkeiten in diesem Jahr realistisch ist. Am Samstag werden beide jedenfalls nicht mit von der Partie sein. Die Einsätze von David-Alexander Dao und Moritz Hilpert sind fraglich.

Verstärkung bekommen diese Athleten von der zweiten Mannschaft durch Bastian Bonack, Kevin Reile, Julian Graf, Kai Meister und Simon Meyer. Sie konnten bereits in der 3. Bundesliga sehr gute Wettkampfergebnisse erzielen und sind motiviert auch Zweitliga-Scorepunkte für das Team zu holen.

Keine ausländische Unterstützung für die Turner des TSV Monheim

Auf eine ausländische Unterstützung wird das Monheimer Team in diesem Jahr vorerst verzichten und dafür mit dem genanntem 15-Mann-starken Kader an den Start gehen. Pro Wettkampf darf ein Team bis zu zehn Turner einsetzen, wobei an einem Gerät vier Athleten die Duelle bestreiten werden.

Der Gegner aus der Nähe von Pforzheim ist am morgigen Samstag um kein geringerer als die zweite Vertretung des aktuellen Deutschen Mannschaftsmeisters. Im Vorprogramm des am Abend stattfindenden Topduells der 1. Bundesliga zwischen Straubenhardt und Cottbus wollen die Monheimer versuchen, mit einer guten Leistung und einem positiven Ergebnis die Saison zu eröffnen.

Die Monheimer Wettkämpfe kann man im Livestream verfolgen

Der TSV wird auch in dieser Wettkampfrunde den Livestream beibehalten und gerade in diesen besonderen Zeiten ihren Fans und Zuschauern die turnerischen Darbietungen übertragen, damit vor dem Bildschirm genauso mitgefiebert werden kann. Der aktuelle Link ist immer auf der TSV Homepage zu finden. Zusätzlich ist es möglich den TSV Monheim Youtube-Kanal zu abonnieren, um automatisch keinen Wettkampf zu verpassen.

Themen folgen