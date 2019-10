10:48 Uhr

TSV Monheim kämpft gegen den Abstieg

Die Monheimer Turner stehen im Auswärtswettkampf der 2. Bundesliga Süd gegen die TG Allgäu unter Druck.

Nach dem vierten Wettkampftag sind in der Tabelle der 2. Bundesliga Süd die Mannschaften auf dem fünften bis achten Platz mit jeweils einem gewonnenen Wettkampf punktgleich. Sie unterscheiden sich nur anhand der gewonnenen Geräte.

Somit ist im Abstiegskampf noch völlig offen, welches Team nach dem letzten Wettkampftag die rote Laterne erhält.

Am heutigen Samstag ist der TSV Monheim zu Gast in der Panorama Arena in Wiggensbach bei der TG Allgäu. Beide Teams konnten in dieser Saison jeweils erst einen Sieg verbuchen und stehen deshalb in der unteren Tabellenhälfte. Nachdem die Monheimer das vermeintlich schwierigere Restprogramm vor sich haben (TV Schiltach und Exquisa Oberbayern), ist gegen die TG Allgäu ein Erfolg extrem wichtig.

Die ersten drei Geräte spielen eine besondere Rolle

Der Grundstein für einen Sieg sollte an diesem Wochenende im Laufe der ersten drei Geräte gelegt werden. Bisher hatte die TSV-Riege viele ihrer Duelle erst nach der Pause gewonnen. Die Verantwortlichen aus Monheim sind sich sicher, dass insbesondere der Start in so einen Wettkampf von hoher Wichtigkeit ist und ihre Athleten das Potenzial deutlicher ausschöpfen müssen.

Den TSV Monheim erwartet ein selbstbewusstes Allgäuer Team, das primär durch seine geschlossene Mannschaftsleistung bekannt ist. Doch auch aus der Jurastadt wird ein Mannschaftsbus mit Fans und Unterstützer in den Auswärtswettkampf nach Wiggensbach fahren.

Beim TSV hofft man auf einen verletzungsfreien und spannenden Wettkampf, bei dem die besseren Turner in erster Linie fair gewinnen sollen. (pm)

