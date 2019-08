vor 38 Min.

TSV Rain: Der Blick soll wieder nach oben gehen

Nach vier Niederlagen in Folge ist der VfR Garching zu Gast, der bislang auch erst sechs Zähler eingesammelt hat. Die Marschroute für dieses Spiel ist klar.

Von Michael Ruisinger

Von großer Bedeutung sind für den TSV Rain die nächsten beiden Spiele in der Regionalliga Bayern. Dabei geht es jeweils gegen Teams, die in etwa das gleiche Spielniveau aufweisen dürften. Rain belegt derzeit mit sechs Punkten aus sieben Spielen den 15. Tabellenplatz.

Der heutige Gast, der VfR Garching (17 Uhr), weist die gleiche Punkteanzahl auf, ist aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Rang 17 zu finden. Sechs Tage später kommt es in Memmingen zum Schwaben-Derby. Hier steht dann der gastgebende FCM noch mehr unter Druck als die Blumenstädter. Die Unterallgäuer haben als Schlusslicht bisher erst vier Punkte einsammeln können.

Eigentlich gut verstärkt

Garching spielt heuer bereits seine fünfte Saison in der Regionalliga. Nach den bisherigen Plätzen 16, zwölf, vier und elf stockt der Motor in der laufenden Saison etwas. Da der VfR jedoch als spielstarkes und technisch versiertes Team gilt, glauben Experten schon, das der Klassenerhalt wieder gelingen wird – zumal das Team unter anderem mit Matthias Strohmaier (1. FC Schweinfurt 05) oder Maximilian Berwein (1. FC Garmisch-Partenkirchen) sehr gut verstärkt wurde.

Allerdings gleichen die bisherigen Saisonergebnisse des VfR einer Achterbahnfahrt: Sehr guten Resultaten wie dem 3:1-Sieg bei der SpVgg Bayreuth oder dem 2:0-Heimsieg gegen den Meisterschaftsmitfavoriten Türkgücü München schlossen sich vier Niederlagen in der Liga an. Zuletzt jedoch machten die Oberbayern wieder positive Schlagzeilen: Der ehemalige Zweitligist SV Wacker Burghausen wurde mit 2:1 aus dem Toto-Pokal-Wettbewerb gekegelt. Aus dem Garchinger Lager war jedenfalls zu vernehmen, dass man in Rain einen Sieg anstrebt.

Neuer Mann für die Offensive

Beim TSV hat man in dieser Woche auf die anhaltende Sturmflaute reagiert, und einen neuen Offensivmann verpflichtet. Der 23-jährige Linksfuß Arif Ekin genoss beim FC Augsburg seine Ausbildung. Anschließend spielte er beim TSV Schwaben Augsburg und zuletzt beim TSV 1860 München II. Da der TSV Rain mit den bisher fünf erzielten Toren den laut Statistik ungefährlichsten Angriff der Liga aufwies, war die Verpflichtung folgerichtig. Ob er heute schon in der Startformation zu finden ist, stand bis gestern Abend noch nicht fest.

Zuletzt beim Gastspiel beim SV Viktoria Aschaffenburg war Rains Trainer Alexander Käs vor allem von den vielen unnötigen Fehlern, die auch prompt zu Gegentoren führten, wenig angetan: „Hier müssen wir schnellstens ein anderes Verhalten an den Tag legen, bevor es zu spät ist,“ so der Übungsleiter. Da in der Offensive in der gesamten zweiten Halbzeit nahezu nichts ging, stand die Niederlage relativ früh fest.

Gegen Garching zählt für Rain im Grunde nur ein Sieg. „Wenn wir nicht weiter abrutschen wollen, müssen wir heute unter allen Umständen gewinnen“, so Käs. Er weiß aber natürlich auch, dass die Gäste das gleiche denken werden. Nicht mitwirken kann heute Blerand Kurtishaj, der sich noch auf Heimaturlaub befindet und erst in der nächsten Woche in Rain zurück erwartet wird.

