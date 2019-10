TSV Rain: Trainer Käs fordert mentale Frische

Plus Rains Trainer Alex Käs ärgert sich über die frühen Gegentore. Wie das Team wieder zum Erfolg finden will. Buchdorf/Daiting mischt die Kreisklasse auf, Mauren lässt sich beeindrucken.

„Wir hatten uns viel vorgenommen, aber wenn man nach zehn Minuten mit 0:2 zurückliegt, dann ist vieles dahin“, muss Alex Käs, Trainer des TSV Rain, nach der 0:3-Niederlage des Regionalligisten gegen den VfB Eichstätt feststellen. Was ihn immer noch besonders ärgert: Beide frühen Gegentore entstanden nach Einwürfen. „Zehn Minuten kann man gegen jede Mannschaft verteidigen. Es ist noch etwas anderes, wenn die Tore aus dem Spiel heraus passieren, aber nach zwei Einwürfen... das hat nichts mit spielerischer Qualität zu tun, sondern mit mentaler Frische. Wir waren die ersten 20 Minuten am Samstag ja fast nicht auf dem Platz. Mental kam da eindeutig zu wenig“, zeigt sich Käs kritisch. Da Eichstätt immer schnell nach vorne spiele, sei es nach den beiden Gegentoren dann natürlich umso schwerer für sein Team geworden. Die zweite Halbzeit sei dann besser gewesen, aber Eichstätt habe auch nicht viel zugelassen.

Neben der Niederlage bereitet auch die Verletzung von Michael Knötzinger Sorgen beim TSV Rain. Dieser war mit einem Gegenspieler zusammengerauscht und hielt sich unter Schmerzensschreien das Knie. „Das Knie ist zumindest nicht dicker geworden, wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagt Käs. Der Arztbesuch werde Aufschluss über das Ausmaß der Verletzung geben. Für Knötzinger kam Co-Trainer Johannes Müller nach mehrwöchiger Verletzungspause am Samstag zurück auf den Platz. „Das war eigentlich etwas zu früh, er hatte erst eine richtige Trainingseinheit absolviert“, muss Käs zugeben.

Im nächsten Spiel gegen den TSV Aubstadt würden Müller und auch der genesene Maximilian Bär dann wieder im Kader stehen. Ebenfalls zurück im Training sind Andreas Götz und Dominic Robinson. Deren Unterstützung kann das Team auch brauchen, um die Niederlagenserie zu beenden. „Wir müssen wieder mehr in die defensive Absicherung investieren. Wir wollten gegen Eichstätt etwas früher attackieren und mehr Torgefahr ausstrahlen. Das war bei vielen in den Köpfen drin, das ging aber zulasten der Defensive“, erklärt der Trainer. Grundlage sei immer die Verteidigung, alles zu geben und die Zweikämpfe für sich zu entscheiden – „das muss in die Köpfe rein!“.

Der Knotzen bei der SG Buchdorf/Daiting ist geplatzt

Buchdorf/Daiting: Die haben als Aufsteiger einige Zeit gebraucht, sich in der neuen Liga zurechtzufinden – doch nun ist der Knoten bei der SG FSV Buchdorf/Daiting geplatzt: In den vergangenen sechs Spielen in der Kreisklasse Nord I stehen für die Schützlinge von Trainer Johannes Kastner fünf Siege und ein Remis zu Buche. Nach dem 4:1 am Sonntag bei der SG Alerheim hat sich der Neuling auf Platz vier verbessert. „Wir haben uns etwas Luft nach unten verschafft“, meint dazu Coach Kastner zurückhaltend.

Zu Beginn der Saison habe man in einigen Begegnungen auch viel Pech gehabt und selbst so manchen Zähler verschenkt. Seine junge Truppe habe jedoch schnell gelernt und sei inzwischen in der Kreisklasse angekommen: „Wir wissen jetzt, wo wir hier spielen.“ Mahnend hebt der Übungsleiter, der bereits in der vierten Saison in Buchdorf die Kommandos gibt, jedoch auch den Finger und meint: „Es werden auch wieder Phasen kommen, in denen es nicht so gut läuft.“ Insofern sei das nun zum Vorrundenende erreichte Polster von zehn Punkten auf die Abstiegsregion wichtig, denn: „Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben. Es ist toll, in der Kreisklasse zu spielen. Es macht Spaß, was bei uns derzeit geboten ist.“

Um nicht abzuheben, blickt man im Lager der SG, die durch die Aufnahme der Daitinger Spieler vor Saisonbeginn entstand, weiterhin nur von Partie zu Partie. Fünf Begegnungen sind es noch bis zur Winterpause, in diesen soll noch so mancher Zähler eingefahren werden. „Der Wille ist da, die Jungs sind motiviert.“ Dabei machte es dem jungen Team auch nichts aus, dass beim 4:1 in Alerheim ihr Top-Torjäger (bisher elf Treffer) und Trainer-Sohn Nikolai Kastner wegen einer Zahn-Operation fehlte. Dafür sprangen die Kollegen in die Bresche. „Wir spielen unseren Konterfußball, das können wir“, meint dazu Trainer Kastner. Eventuell fällt Sohn Nikolai noch am Sonntag zum Rückrundenstart gegen Ederheim aus, danach soll er aber wieder auf Torejagd gehen.

Zuschauerrekord beim SV Mauren

Mauren: Aufsteiger SV Mauren musste sich im Lokalderby gegen die Spielgemeinschaft Großsorheim-Nähermemmingen am Sonntag mit einem 1:1 begnügen. Trainer Markus Heiß ist darüber nicht glücklich. Er war bei diesem Kirchweih-Spiel aus beruflichen Gründen nicht dabei. Vorsitzender Jochem Spielberger und Michael Burgetsmeier vertraten den Coach.

Möglicherweise haben sich die Maurener von einer Zuschauerkulisse beeindrucken lassen, wie es sie in der A-Klasse selten gibt. 230 Zuschauer zählte der Kassenwart – neuer Rekord. Ähnlich groß war das Interesse beim Derby gegen den BC Huisheim gewesen. Heiß führt das Mega-Interesse darauf zurück, dass anschließend im Sportheim kräftig Kirchweih gefeiert wurde. Auch die Spieler sind eingebunden, allerdings nicht eingeladen: Sie müssen ihre Zeche selbst bezahlen.

Am kommenden Sonntag genießt der SVM erneut Heimrecht: Gast ist dann zum Start in die Rückrunde der Club aus Nähermemmingen-Baldingen. Trainer Heiß warnt davor, den Vorletzten auf die leichte Schulter zu nehmen, habe man doch zu Beginn der Saison bei Nähermemmingen-Baldingen eine Niederlage kassiert. Heiß muss auf zwei Stützen der Mannschaft verzichten: die Rot-Sünder Lucas Wiedenmann und Lukas Kilian. (sut, unf, bih)