TSV Rain beendet Saison mit 0:3-Niederlage

Beim TSV 1860 München II lässt Trainer Daniel Schneider rotieren. Der Termin für die Relegationsspiele des TSV Rain steht fest, nur der Gegner noch nicht.

Von Michael Ruisinger

Im für beide Seiten bedeutungslosen letzten Saisonspiel unterlag der neue Bayernliga-Süd-Vizemeister TSV Rain bei der U21 des TSV 1860 München unerwartet deutlich mit 0:3. Rains Trainer Daniel Schneider war zwar enttäuscht von Ergebnis, wollte das Ganze aber auch nicht überbewerten. Schließlich gilt die ganze Konzentration der Relegation zur Regionalliga-Bayern.

Dort ist, wenn der FC Ingolstadt 04 nicht aus der II. Liga absteigt, der TSV 1860 Rosenheim der Rainer Gegner. Sollte der FC Ingolstadt 04 doch noch aus der 2. Bundesliga absteigen, müsste der FC Ingolstadt 04 II aus der Regionalliga Bayern absteigen und der TSV Rain träfe in diesem Fall auf den SV Heimstetten. Wichtig ist dabei auch noch der Termin. Da Ingolstadt gestern gegen Heidenheim 2:4 unterlag und dementsprechend in die Relegation gegen den SV Wehen-Wiesbaden muss, werden die Relegationsspiele zur Regionalliga Bayern am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt/in Rain) und am Sonntag, 2. Juni, auswärts stattfinden.

An der Grünwalder Straße ließen die Rainer Trainer Daniel Schneider und sein Co-Trainer Johannes Müller doch in einem ganz erheblichen Maße rotieren. So kamen Leistungsträger wie Dominik Bobinger, Michael Knötzinger oder Johannes Müller gar nicht zum Einsatz. Einige andere Leistungsträger wie Maximilian Bär, Julian Brandt oder Stefan Müller wurden nur eine Halbzeit eingesetzt.

Erstes Gegentor nach nur 13 Minuten

Trotz dieser Personalien hatte man der Rainer Elf in München schon etwas zugetraut. Doch es kam anders. Die lange Serie mit elf ungeschlagenen Spielen endete beim TSV 1860 München II. Ziemlich bald gerieten die Rainer dabei auf die Verliererstraße. Nach nur 13 Minuten verteidigte die Rainer Defensive schlecht und gewährte dem A-Juniorenspieler Antonio Trograncic in seinem ersten Einsatz bei der U21 gleich den ersten Treffer. Sechs Minuten später kam es noch schlimmer für Rain. Trainer Daniel Schneider monierte dabei die Passivität seiner Defensive. Diesen Fehler bestrafte Sebastian Gebhart mit dem 2:0 nach nur 19 Spielminuten. Danach hatte der TSV Rain noch eine richtig gute Torchance, um zum Anschlusstreffer zu kommen. Michael Krabler lief dabei alleine auf Torhüter Tom Kretzschmar zu, konnte diese riesige Chance aber nicht verwerten. So blieb es nach 45 Spielminuten und einer überschaubaren Rainer Leistung beim 2:0-Halbzeitstand für München.

Für die zweite Spielhälfte forderte Rains Trainer Daniel Schneider von seiner Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung. Doch dieses Ansinnen scheiterte schon in der 48. Minute. Der Ex-Ismaninger Oliver Stefanovic erzielte wie die anderen beiden Torschützen auch sein erstes Saisontor im letzten Spiel. Die Partie selbst war schon zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden. Rain gelang in der verbleibenden Spielzeit nicht einmal mehr der Ehrentreffer. Dies war zwar etwas ärgerlich. Gleichwohl wollte kein Rainer deswegen hadern.

Grundsätzlich konnte der TSV Rain stolz auf diese Runde sein. Mit 34. Punkten war das Team die beste Mannschaft in der Rückrunde. In der Kategorie Auswärtsspiele ist der TSV Rain zusammen mit dem neuen Meister SV Türkgücü-Ataspor München ebenfalls die Nummer Eins in der Bayernliga Süd. 26 Punkte holten dabei beide Teams in der Fremde. Nun muss der TSV Rain warten wie es weiter geht.

TSV 1860 München II: Kretzschmar, Stefanovic, Klassen, Ezekwem, Spitzer (ab 62. Siebdraht), Fischer (ab 65. Sulejmani), Gebhart, Cyriacus, Durrans, Trograncic (ab 65. Kittel), Culjak.

TSV Rain: Maschke – Belousow, Triebel, Bauer, Götz – Bär (ab 65. Käser), S. Müller (ab 46. Schröder) – Krabler, Luburic (ab 33. Brandt), Zupur – Kurtishaj.

Tore 1:0 Antonio Trograncic (13.), 2:0 Sebastian Gebhart (19.), 3:0 Oliver Stefanovic (48.) Gelbe Karten Marcel Spitzer, Matthew Durrans – Fabian Triebel Zuschauer 35

