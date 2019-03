vor 53 Min.

TSV Rain geht torlos aus dem Schwaben-Derby

Das 0:0 zwischen Schwaben Augsburg und dem TSV Rain macht erneut die derzeitige Schwäche der Tillystädter deutlich – die Chancenverwertung.

Die Bayernliga-Süd präsentiert sich weiterhin in einem sehr ausgeglichenem Zustand. Kein Wunder das, dass schwäbische Derby zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Rain mit einem torlosem 0:0 endete. Trafen doch die beiden Teams aufeinander, welche bis dato die meisten Punkteteilungen der gesamten Bayernliga in ihrer Bilanz stehen haben. Für die Schwaben war das 0:0 heuer das dritte torlose Unentschieden in Serie. Für den TSV Rain die zweite Punkteteilung nach der Winterpause, im zweiten Spiel.

Die Platzherren konnten ohne Zweifel mit dem Remis besser leben, weil die Rainer vornehmlich in der ersten Spielhälfte das bessere Team stellten. Allerdings vergaßen die Rainer in diesem Zeitfenster eine ihrer doch drei guten Chancen in einem Torerfolg umzumünzen. Dies monierte nach der Begegnung Rains Trainer Daniel Schneider auch ziemlich deutlich: „Wir müssen endlich einmal eine unser guten Torchancen in ein Tor umwandeln.“

Michael Krabler scheitert am Torhüter

Leichter gesagt als getan. Die erste Chance für Rain hatte Michael Krabler aus halblinker Position schon in der elften Spielminute. Nach einem feinen Pass aus dem Mittelfeld, gespielt von Johannes Müller scheiterte der aus Münster stammende Krabler jedoch an Schwaben-Torhüter Tobias Antoni. Krabler hatte danach noch einen Torabschluss in der 26. Spielminute. Doch nach einem Eckball von Johannes Müller wurde Krablers Schuss abgeblockt.

Rain baute weiter Druck auf und war spielbestimmend. Doch zu einem Torerfolg reichte es nicht. Die Schwaben ihrerseits beschränkten sich auf wenige Konter. Trotzdem hatte Schwaben kurz vor der Pause ihre beste Möglichkeit. Doch hier ging der Flachschuss knapp am Tor vorbei.

Kevin Maschke rettet den TSV Rain

Platzherren-Trainer Sören Dreßler tat mit einem Doppelwechsel zur Pause seine Unzufriedenheit über die Leistung der ersten Spielhälfte kund. Zudem stellte der ehemalige Profi von der Vierer-, auf die Dreierkette um. Rain hatte damit durchaus seine Probleme und agierte in der zweiten Halbzeit bei weitem nicht mehr so dominant wie dies noch vor dem Seitenwechsel der Fall war. In der 61. Spielminute konnte sich Rain bei Torhüter Kevin Maschke bedanken, dass es beim 0:0 blieb. Maschke wehrte hier einen Schuss von Michael Geldhauser großartig ab. Das Spiel selbst war nun ziemlich ausgeglichen. Große Chancen konnte der TSV Rain nicht mehr generieren, sieht man von einem Heber von Innenverteidiger Dominik Bobinger einmal ab (81.). Insgesamt war Rains Trainer Daniel Schneider mit dem Gebotenen in dieser Spielphase auch nicht mehr zufrieden: „Das war eindeutig zu wenig.“

Was bleibt ist die Erkenntnis, dass man in den nächsten Wochen konzentriert an der Chancenverwertung weiterarbeiten muss. Denn wird diese wieder besser, stellen sich auch schnell wieder positive Ergebnisse ein. Am kommenden Samstag erwartet der TSV Rain den SSV Jahn Regensburg II zum Topspiel der Bayernliga Süd. (rui)

TSV Schwaben Augsburg: Antoni, Wenni (ab 46. Baier), Heiß, Hille, Gail (ab 46. Schöttgen), Schön, Krug (ab 77. Fackler-Stamm), Winzig, Merane, Friedrich, Geldhauser.

TSV Rain: Maschke – Rothgang, Bobinger, Triebel, Götz – Brandt (ab 82. Käser), Knötzinger, J. Müller, Krabler (ab 66. Zupur) – Kurtishaj (ab 75. Schröder), Cosic.

Tore: Fehlanzeige Gelbe Karten: Florian Heiß, Gabriel Merane, Raffael Friedrich, Philipp Baier – Dominik Bobinger, Johannes Müller, Michael Knötzinger. Zuschauer: 150

