TSV Rain schießt den FC Ehekirchen vom Platz

Plus Regionalligist TSV Rain erteilt dem Landesligisten aus Ehekirchen im Testspiel eine gnadenlose 10:1-Abfuhr. Dabei fehlt erst der Schiedsrichter, dann muss ein Rainer Torschütze verletzt ausgewechselt werden.

Von Gerd Jung

Auch im dritten Testspiel ging der TSV Rain als Sieger vom Platz und legte zudem einen beeindruckendes Spiel mit sage und schreibe zehn Toren gegen den Tabellenneunten der Landesliga Südwest hin. Dabei lief zunächst nicht alles nach Plan, da der eingeteilte Unparteiische nicht auftauchte.

Funktionär des FC Ehekirchen übernimmt zunächst die Spielleitung

Deshalb übernahm ein Funktionär der Heimmannschaft die vorerst Spielleitung. Nach 20 Minuten wurde er vom kurzfristig benachrichtigten Ersatzschiedsrichter Moritz Hägele abgelöst.

In der neunten Minute eröffnete Rains Maximilian Käser den Torreigen, als er einen Abpraller aus spitzem Winkel ins Netz zirkelte. Drei Minuten später musste er wegen Oberschenkelproblemen das Feld verlassen, ihn ersetzte Semir Gracic. Fabian Triebel (14.) nach Ecke und Marko Cosic (32.) nach Freistoß erhöhten jeweils per Kopf auf 3:0. Der Landesligist bekam seine Grenzen aufgezeigt und hatte der schnellen Spielweise der Gäste nichts entgegen zu setzen. Noch kurz vor dem Seitenwechsel trafen Arif Ekin per direktem Freistoß und erneut Cosic und stellten so den 0:5-Halbzeitstand her.

Arif Ekin lieferte ein ausgezeichnetes Spiel ab. Bild: Gerd Jung

TSV Rain schaltet nach gut einer Stunde zurück

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Der Regionalligist beherrschte das Spiel nach Belieben und trumpfte mit herrlichen Kombinationen und Spielzügen auf. Ekin machte seinen Doppelpack perfekt, als er in der 51. Minute nach einer mustergültigen Spielkombination zum 6:0 traf. Per Doppelschlag in der 61. und 62. Minute trugen sich Blerand Kurtishaj und Abdel Abou Khalil in die Torschützenliste ein. Dominik Bobinger (64.) prüfte mit einem fulminanten Drehschuss aus 18 Metern zentral die Haltbarkeit der Tornetze – das Tor des Tages. Den Schlusspunkt aus Rainer Sicht setzte mit seinem zweiten Treffer per Kopfball Abou Khalil (67.). Die Gäste schalteten nun zwei Gänge zurück. Ehekirchen kam dadurch etwas besser ins Spiel und konnte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des Gegners zum Ehrentor durch Gabriel Hasenbichler (76.) ausnutzen.

Arif Ekin passt auf Abdel Abou Khalil und es steht 8:0 Bild: Gerd Jung

Ein Spiel zum Vergessen für den FC Ehekirchen, der von den haushoch überlegenen Gästen regelrecht vorgeführt wurde. Der TSV hingegen wird viel Positives aus diesem Fußballfest mitnehmen können. Der nächste Test für die Käs-Elf steht am Samstag beim Bayernligisten SV Pullach an.

Testspiel, Fußball, FC Ehekirchen gegen TSV Rain. Michael Knötzinger freut sich mit Dominik Bobinger nach seinem 9:0 Bild: Gerd Jung

FC Ehekirchen: Goldmann, Günther Jahner, Rutkowski, Labus, Schröttle, Ledl, Hollinger, Mayr, Wenger, Hollinger, Schmaus

TSV Rain: Maiershofer (46. Zech), Königsdorfer, R. Schröder, Triebel, Bär (46. Abou Khalil), Robinson (46. Schittler), Cosic (46. Bobinger), Knötzinger, Ekin, Käser (12. Gracic), Kurtishaj (46. J. Müller)

Tore: 0:1 Maximilian Käser (9.), 0:2 Fabian Triebel (14.), 0:3 Marko Cosic (32.), 0:4 Arif Ekin (41.), 0:5 Marko Cosic (43.), 0:6 Arif Ekin (51.), 0:7 Blerand Kurtishaj (61.), 0:8 Abdel Abou Khalil (62.), 0:9 Dominik Bobinger (64.), 0:10 Abdel Abou Khalil (67.), 1:10 Gabriel Hasenbichler (76.) Schiedsrichter: Moritz Hägele

