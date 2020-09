12:32 Uhr

TSV Rain schlägt die kleinen Löwen

Regionalligist TSV Rain holt einen 2:0-Sieg im Testspiel gegen den TSV 1860 München II bei Dauerregen. Die frühe Führung fällt ohne eigenes Zutun.

Gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München errang der TSV Rain einen 2:0-Sieg. In dem typischen Testspiel bei Dauerregen auf schwer bespielbarem Rasen waren viele Spielzüge verständlicherweise Stückwerk. Der Höhepunkt der ersten Halbzeit ereignete sich schon nach drei Minuten, als der Rückpass von Junglöwe Samuel Kronthaler aus 22 Meter immer weiter nach links abdriftete und unerreichbar für Schlussmann David Hundertmark im eigenen Tor landete. Ohne dass ein Spieler der Heimelf aufs gegnerische Tor schoss, gelang somit die frühe Führung.

Im weiteren Verlauf taten sich die Spieler auf dem nassen Geläuf sehr schwer und es wurde fast unmöglich, ein ordentliches Spiel abzuliefern.

Abdel Abou-Khalil trifft zum 2:0 für den TSV Rain

Nach dem Seitenwechsel kam der Gastgeber besser in die Partie und übernahm die Spielkontrolle. In der 53. Spielminute setze Abdel Abou-Khalil den Ball an den linken Pfosten, den abprallenden Ball konnte er dann ohne Probleme aus drei Meter in die Maschen hauen. Danach verflachte das Spiel zusehends. Ab der 65. Minute wurden die Junglöwen immer stärker und hatten ihre besten Szenen des Spiels. Zweimal konnte Ludwig Zech im Rainer Tor gute Chancen der 60er zunichtemachen. Julian Brandt hatte noch in der Schlussphase das 3:0 auf dem Fuß, traf aber frei vor dem leeren Tor den Ball nicht richtig.

Ludwig Zech wurde nur selten geprüft, war aber in den entscheidenden Momenten zur Stelle Bild: Gerd Jung

In einem verregneten Testspiel gewann der TSV Rain gegen bissige Löwen mit 2:0. Am nächsten Samstag wird es ernst, da geht es nach langer Zeit wieder um Regionalliga-punkte. Gegner ist der SV Schalding-Heining, der genauso wie der TSV Rain, gegen den Abstieg kämpft. (tsv)

TSV Rain: Zech, Königsdorfer, Bobinger, Re. Schröder, Triebel (46. Brandt), Gracic, Cosic (46. Bär), Luburic, Joh. Müller (46. Robinson), Kurtishaj, Abou Khalil

TSV 1860 München II: Hundertmark, Heigl (57. Auburger), Siebdrat, Rother (57. Wanzeck), Kronthaler, Spennesberger, Date (71. Kuljanac), Hingerl (87. Wörns), Trograncic, Neziri, Kocso (46. Kovacevic)

Tore: 1:0 Eigentor (3.), 2:0 Abou Khalil (53.) Schiedsrichter: Heuberger (Möttingen) Zuschauer: 45

Abdou Abou-Khalil (re.) vom TSV Rain im Zweikampf. Bild: Gerd Jung

