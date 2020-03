TSV Rain verliert Test gegen die Löwen nur knapp

Plus Der Regionalligist schlägt sich mit 2:3 beim Drittligisten wacker. Gegen Türkspor Augsburg bestreitet das Team ebenfalls ein Testspiel.

Einen starken Auftritt legte der Fußball-Regionalligist TSV Rain beim Drittligisten TSV 1860 München hin. Die Rainer boten den Löwen einen harten Kampf und unterlagen mit 2:3 nur knapp. Gegen Türkspor Augsburg am Tag zuvor ergab das Testspiel der Rainer ein 2:2-Unentschieden.

TSV 1860 München – TSV Rain 3:2 (1:2). Der Drittligist bestimmte über weite Strecken das Spiel, tat sich aber gegen die kompakt stehende Abwehr der Blumenstädter enorm schwer. Es musste schon ein sehr umstrittener Strafstoß her, um den Löwensieg unter Dach und Fach zu bringen. Rains Chef-Trainer Alex Käs nach dem Spiel: „Aus meiner Sicht war die zweite Elfmeterentscheidung höchst zweifelhaft. Ich hätte gerne das Unentschieden mit nach Hause genommen. Mit dem Spiel meiner Mannschaft war ich zufrieden.“

Arif Ekin passt auf Marko Cosic, daraus resultierte das 1:0. Bild: Gerd Jung





Auch wenn die Löwen sofort die Spielkontrolle übernahmen, erzielten die Gäste aus Rain in der 8. Minute den ersten Treffer. Arif Ekin flankte von links in die Mitte auf Marko Cosic , der den Ball unter die Latte ins Tor köpfte. Wieder leitete Ekin einen Angriff ein, seine Hereingabe wurde abgewehrt und landete bei Johannes Müller , der aus zwölf Metern einnetzte. Eine Zeigerumdrehung später wehrte Moritz Mayerhofer im Rainer Tor einen Schluss von Prince Owusu ab, Fabian Greilinger nahm den Ball auf und staubte zum 1:2-Anschluss ab.

Johannes Müller nach seinem 2:0 und Marko Cosic - Löwe Niklas Land schaut konsterniert. Bild: Gerd Jung





Acht Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Nico Karger im Rainer Strafraum gefoult wurde. Schiedsrichter Elias Tiedeken zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte schoss selber, doch Christoph Hartmann ahnte die Ecke und konnte abwehren, Noel Niemann reagierte am schnellsten und schob den abgewehrten Ball ins Tor zum Ausgleich. Der Drittligist bestimmte in der Folgezeit das Spiel, biss sich aber an der gut eingestellten Abwehr die Zähne aus. Vier Minuten vor dem Ende kam Benjamin Kindsvater im Rainer Strafraum zu Fall – Elfmeter. Owusu ließ dem Rainer Keeper keine Chance bei seinem Schuss in die rechte Torecke zum 3:2-Endstand.

Die 165 Zuschauer auf dem Trainingsgelände des TSV 1860 München sahen ein von beiden Mannschaften gut geführtes Spiel. Am kommenden Samstag wird es ernst für den TSV Rain : Es beginnt die Restrunde der Regionalliga Bayern mit einem Auswärtsspiel beim SV Schalding-Heining.

TSV Rain : Maiershofer (46. Hartmann ), Bobinger (60. Triebel ), Schröder (60. Bär), Bauer (60. Kurtishaj), Cosic (60. Käser), Michael Knötzinger (77. Schittler), Ekin , Luburic, J. Müller (60. Gracic), Robinson (60. Brandt ), Krabler Tore : 0:1 Marko Cosic (8.), 0:2 Johannes Müller (20.), 1:2 Fabian Greilinger (21.), 2:2 Noel Niemann (54.), 3:2 Prince Osei Owusu (86. Foulelfmeter ) Besondere Vorkommnisse : Nico Karger ( TSV 1860 München ) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christoph Hartmann (54.). Schiedsrichter : Elias Tiedeken ( Neusäß ) Zuschauer : 165

TSV Rain hält sich gegen Türkspor Augsburg zurück

TSV Rain – Türkspor Augsburg 2:2 (1:0). In einem hektischen Spiel hielten sich die Rainer betont zurück und gingen durch einen Foulelfmeter durch Julian Brandt in Führung (34.). Nach der Pause glich Ex-Rainer Tobias Heikenwälder in der 51. Minute aus. Michael Krabler stellte zwei Minuten später mit einer sehenswerten Einzelaktion den alten Torabstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Borna Katanic mit seinem 2:2-Ausgleichstor neun Minuten vor dem Schlusspfiff.

TSV Rain : Maiershofer (46. Peuser), Gracic, Schröder (46. Schittler), Triebel , Bauer (46. Bobinger), Brandt , Bär (46. Knötzinger), J. Müller (46. Krabler ), Ekin (46. Robinson), Käser (46. Cosic ), Kurtishaj (46. Luburic) Tore : 1:0 Julian Brandt (34. Foulelfmeter ), 1:1 Tobias Heikenwälder (51.), 2:1 Michael Krabler (53.), 2:2 Borna Katanic (81.) Schiedsrichter : Patrick Krettek ( Neuburg/Donau ) Zuschauer : 40

