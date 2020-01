vor 22 Min.

TSV Rain verliert gegen Rekordkegler

Niederlage gegen den Tabellenzweiten der Bezirksoberliga aus Schretzheim

Mit Spannung hatten die Keglerinnen des TSV Rain das Spiel gegen die zweite Mannschaft des in der 2. Bundesliga spielenden BC Schretzheim erwartet. Schretzheim präsentierte sich dabei im Derby des Kreises III in bestechender Form und revanchierte sich mit 4:2 (2154:2069 Holz) für die in der Vorrunde erlittene Bezirksoberliga-Niederlage in Rain.

Die Gastgeberinnen erzielten mit ihrem Gesamtergebnis von 2154 Holz einen neuen Ligarekord. Beste Rainerin war Resi Zinnecker mit ausgezeichneten 549 Holz.

In der Startpaarung kam es zum Duell zwischen Marille Meisinger und der jungen Julia Jessica Bibo. Dabei überzeugte Marille besonders im dritten und vierten Satz, glich nach Sätzen aus und gewann schließlich den Mannschaftspunkt mit 504:485.

Im weiteren Spiel der Startpaarung hatte Resi Zinnecker die ebenfalls sehr routinierte Angela Hölzle als Gegnerin. Während die Mannschaftsführerin des BCS die Sätze eins und zwei knapp für sich entscheiden konnte, drehte die Rainerin in den Sätzen drei und vier den Spieß um. Sie steigerte sich, sicherte sich den dritten Satz und gewann den letzten Satz mit einem Traumergebnis von 166 Holz bei 63 Holz im Räumen – ein Ergebnis, das in den 48 Sätzen des anschließenden Bundesligaspiels nur einmal übertroffen wurde. Mit ihren insgesamt 549 Holz gewann die Rainerin den zweiten Mannschaftspunkt in dieser Partie zur zunächst klaren 2:0 Führung für den TSV Rain.

Nach der Halbzeit drehte sich jedoch das Blatt zugunsten der Hausherrinnen, die mit absoluten Spitzenergebnissen aufwarteten. Die tapfer kämpfende Anita Bildhoff hatte gegen die Tagesbeste aus Schretzheim nichts zu bestellen und verlor mit 494:573 Holz. Ähnlich erging es Heidi Mittring, die mit 522 Holz ein gutes Ergebnis erzielte, ihr Spiel aber mit 1:3 Sätzen klar verlor. Ihrer Gegnerin gelang mit 565 Holz ebenfalls ein Topergebnis mit Bundesliganiveau.

Beide Mannschaftspunkte aus der Schlusspaarung gingen so an den BC Schretzheim und führten zum 2:2-Gleichstand nach Punkten. In der Gesamtholzzahl lag durch die großartigen Ergebnisse der Gastgeberinnen der TSV Rain am Ende klar zurück, musste die beiden Mannschaftspunkte abgeben und verlor das mit überragenden Leistungen gespickte Spiel.

Es war ein faszinierendes Derby, dem die Schretzheimerinnen mit dem neuen Ligarekord von 2154 Holz die Krone aufsetzten. Das nächste Heimspiel findet am kommenden Sonntag gegen den Tabellenführer, die zweite Mannschaft des TSV Betzigau im Allgäu, auf den Rainer Bahnen statt. Spielbeginn ist um 13 Uhr. (wme)

