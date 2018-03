14.03.2018

TSV Wemding feiert mit den Fans Lokalsport

Team fährt hohen 112:70-Sieg gegen Oberstdorf ein

Sehr erfolgreich ist für die Wemdinger Basketballer die Auswärtsfahrt ins Allgäu verlaufen. Mit 112:70 deklassierte der TSV die Gastgeber aus Oberstdorf. Zusammen mit knapp zwanzig Fans waren die Wemdinger ins Allgäu gefahren. Das Team wollte die mitgereisten Anhänger nicht enttäuschen und unbedingt den Sieg mit nach Hause nehmen.

Die erste Halbzeit war allerdings sehr zerfahren. Die Wallfahrtstädter mussten ihre Körbe an der Freiwurflinie erarbeiten, da die Gegner keine leichten Punkte zuließen und oft foulten. Auf der anderen Seite hatten die Allgäuer einen guten Tag erwischt und trafen viele Würfe von weit hinter der Dreierlinie. Deshalb änderte Wemdings Trainer Wolff in den ersten beiden Vierteln mehrmals die Verteidigung, um die Oberstdorfer Distanzschützen enger verteidigen zu können. Das klappte zum Ende der ersten Halbzeit dann auch sehr gut, wodurch die Wemdinger mit einem kleinen Vorsprung in die Halbzeitpause gingen (40:50).

Die Forderungen in der Halbzeitansprache setzten die Wemdinger im dritten Viertel konsequent um. Durch eine sehr harte Verteidigung wurden die Gegner zu vielen Notwürfen gezwungen. Dadurch kamen die Wemdinger zu Schnellangriffen und konnten so leichte Punkte erzielen.

Dank der Unterstützung der mittlerweile sehr lauten Fans des TSV Wemding verloren die Oberstdorfer nun völlig den Faden. Zum Ende bekamen die Gegner noch Foulprobleme und mussten die Partie mit nur vier Feldspielern beenden. So konnten die Wemdinger einen ungefährdeten Auswärtssieg erzielen und dies noch gebührend auf der Heimfahrt mit ihren Anhängern feiern. Das letzte Spiel der Saison findet am 24. März um 19.30 Uhr in heimischer Halle gegen den TSV Meitingen. Zuvor spielt um 17 Uhr die U14 gegen TSV Etting-Ingolstadt. (ulhe)

TSV Wemding Lechner (3 Punkte/1 Dreier), Baierl (5), Kaufmann (2), J. Mayer (17/2), A. Mayer (15), Romano (8), Man. Zinsmeister (23), Meyer (24/2) und Mar. Zinsmeister (15).

