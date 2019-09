vor 21 Min.

TSV Wemding siegt im Landkreis-Derby

VSC Donauwörth in der Bezirksklasse A ersatzgeschwächt ohne Chance

Von Reinhold Waber

Zu einer klaren Angelegenheit wurde das Landkreisderby der Herren Bezirksklasse A zwischen dem TSV Wemding und dem VSC Donauwörth. Gegen die nur mit drei Stammspielern angereisten VSC-Spieler gewannen die Wallfahrtstädter 9:2 und übernahmen vorerst Platz eins. Dass in der Bezirksklasse B ein anderer Wind weht, musste Aufsteiger TSV Harburg II beim SV Holzheim II erfahren. Dicht dran an einer Überraschung war hingegen der TSV Bäumenheim beim 7:9 gegen Absteiger TSV Wertingen. Ebenfalls verloren hat Lokalrivale FC Mertingen bei Dillingen V.

In ungewohnten Tabellenregionen findet sich der SV Fünfstetten in der Bezirksklasse C Nord wider, steht er nach dem 9:3 gegen den TSV Rain III doch ganz oben, dicht gefolgt vom TSV Wemding II (9:5 gegen Absteiger TSV Hainsfarth). Zum ersten doppelten Punktgewinn reichte es für den TSV Ebermergen gegen den SV Kaisheim, während sich der FC Mertingen III und der TSV Nördlingen III schiedlich-friedlich unentschieden trennten.

Souveräner Tabellenführer der Südgruppe bleibt der FC Mertingen II, aber auch die SpVgg Riedlingen weist ein positives Punktekonto auf; in Lauerstellung liegt der TTC Auchsesheim II nach dem 9:0-Kantersieg gegen den TV Dillingen VII. Mit dem TTC Auchsesheim III sowie dem VSC Donauwörth rangieren zwei Teams aus der Region an der Spitze der Dreier-Liga, wo sich auch die SpVgg Riedlingen II in der Damen Bezirksklasse B festsetzt. Wissen will es heuer offensichtlich ebenso der noch verlustpunktfreie Nachwuchs des SV Kaisheim nach mehreren vergeblichen Anläufen auf den Titel in der Jungen Bezirksklasse B.

