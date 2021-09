Augsburger gewinnt Wörnitz-Cup

Rupperth siegt im Finale, Romano erhält Landkreis-Wanderpokal

Kevin Rupperth hat den Wörnitz-Cup der Tennis-Abteilung des TSV Harburg gewonnen. Das teilt der Verein mit. Der TSV hat das Drei-Tages-Turnier am vergangenen Wochenende unter derzeit geltenden behördlichen Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie für Spieler ab der Leistungsklasse 10 veranstaltet.

Die gemeldeten 30 Teilnehmer aus dem schwäbischen und Münchner Raum zeigten bei bestem Tenniswetter faire und spannende Spiele. Sieger Rupperth vom TSV Haunstetten war an Position fünf im Starterfeld gesetzt, in einem packenden Endspiel bezwang er den Top-Gesetzten Luis Merkl von den Tennisfreunden Fürstenfeldbruck mit 7:5 und 6:3.

Dass mit ihm am Schluss des Turniers zu rechnen sein wird, hatte Rupperth bereits im Viertelfinale mit seinem Erfolg gegen den an Position zwei gesetzten Manuel Berger aus Neuburg gezeigt. Der dritte Rang des Turniers ging an den für den TC Friedberg starteten Donauwörther Jonathan Kammer, der damit auch seine Setzposition bestätigte. Als bester Spieler eines Vereins aus dem Landkreis zeichnete sich Michael Romano vom TC Wemding mit seinem vierten Platz aus. Für dieses Ergebnis erhielt Romano den traditionellen Wanderpokal.

Die Nebenrunde, in der alle Verlierer aus dem ersten Spiel antreten durften, brachte ebenfalls starkes Tennis – vor allem deshalb, weil es auch hier, wie im Hauptfeld, Ranglistenpunkte zu erwerben gab. Der Sieger dieses Wettbewerbs war Florian Köhler vom TC Bäumenheim. Im Endspiel bezwang er Michael Tuffentsammer vom TC Wemding mit 6:1 und 6:4.

Harburgs Bürgermeister und Turnier-Schirmherr Christoph Schmidt zeigte seine Freude an dem regen Zuspruch für das Traditionsturnier. Er bedankte sich bei den Organisatoren für die Durchführung des Turniers und bei den Spielern für die Teilnahme. (pm)