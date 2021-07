Ein Wochenende ohne Pleite

Erster Saisonsieg für Wemdinger Damen

Nach vier Niederlagen kam die Damenmannschaft des TC Wemding beim Derby in Harburg zu ihrem ersten Saisonerfolg. Harburgs Nummer 1 trat gegen Kathrin Fackler verletzungsbedingt nicht an. Anna Sefranek gewann durch druckvolles Angriffsspiel bereits ihr viertes Einzel und Bianca Krompaß erkämpfte den wichtigen dritten Einzelpunkt im Match-Tiebreak. Linda Held, Stella Ströbele und Julia Kostyuk verloren jeweils klar in zwei Sätzen. Fackler und Spörl sowie Sefranek und Krompaß ließen ihren Gegnerinnen in den Doppeln durch offensive Spielweise mit vielen Netzaktionen keine Chance und sicherten so das 5:4.

Die erste Herrenmannschaft kam aus Aichach ebenfalls mit einem 5:4-Erfolg zurück. Maxi Lechner, Florian Sefranek und Michael Romano konnten auf den ersten 3 Positionen durch ihr kraftvolles Angriffstennis punkten. Michael Tuffentsammer, Julius Lechner und Seppi Hennemann mussten auf den hinteren Positionen die Überlegenheit ihrer starken Gegner anerkennen. Sefranek und Romano sowie Maxi und Julius Lechner bewiesen wiederum ihre Doppelstärke und sicherten den Auswärtssieg.

Den dritten 5:4-Auswärtserfolg an diesem Wochenende für die Wemdinger holte die zweite Herrenmannschaft bei der TeG Lech/Schmuttertal. Die drei vorderen Einzel mussten Andreas Zech, Michael Ziesche und Bastian Estner den Gastgebern überlassen, wobei zwei Mal erst der Match-Tiebreak die Entscheidung brachte. Die Neulinge Ralf Engelhardt, Klaus Osterrieder und Chris Luderschmid glichen durch ihre Erfolge aber aus. Den entscheidenden Doppel-Sieg holten Ziesche und Engelhardt im Match-Tiebreak. Dieser knappe Sieg könnte für den Klassenerhalt noch eine wichtige Rolle spielen.

Die Herren der Altersklasse 50 hatten bereits nach den Einzeln den ersten Saisonerfolg unter Dach und Fach. Petr Buchta, Ralf Graf, Eduard Veit, Konrad Endmeier und Erich Schubert bezwangen ihre Gäste aus Bäumenheim. Josef Gottwald verlor sein Einzel in zwei Sätzen, gewann aber mit Erich Schubert das Doppel. Trotz Niederlagen von Forster und Fackler sowie Veit und Endmeier stand ein 6:3 für Wemding zu Buche.

Die Juniorinnen Lisa Katzenberger, Anika Schlecht, Theresa Schneid und Noemi Xalter gaben in Harburg keinen einzigen Satz ab und beendeten die Saison mit einem glatten 6:0. Mit 6:4 Punkten belegen sie hinter dem BSC Unterglauheim und dem TC Donauwörth den driten Platz in der Abschlusstabelle. (tcw)