Erfolgreiches Wochenende für den Tennis-Nachwuchs

Unter anderem Siege für Donauwörth, Donaumünster und Monheim – mehrere Derbys

Am Wochenende sind die Tennis-Spieler in der Region in die Saison gestartet. War der Aufschlag aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr noch verspätet, konnten viele Nachwuchs-Teams aus der Region gleich zu Beginn mehrere Erfolge verbuchen. Unter anderem die Marxheimer U12 und die Donaumünsterer Bambini behielten gegen Rivalen aus der Region die Oberhand.

Über einen tollen Saisonauftakt durften sich die Jüngsten des TCM freuen. Bereits in den Einzeln erspielten Bruno Puttich, Jannik Miller, Theodor Puttich und David Schmid einen uneinholbaren Vorsprung. Auch in den Doppeln ließ das Team keine Punkte liegen.

In ihrem ersten Punktspiel überhaupt landete die Kleinfeld-Truppe einen Kantersieg. Bereits in den Motorik-Übungen konnten Sie ihre Überlegenheit demonstrieren. Victoria Wunderle spielte in ihrem Einzel Unentschieden, Viola Gerstmair, Magdalena Braun und Lean Böswald sicherten sich den Sieg. Auch die Doppel gingen klar an den SVDE.

Rebecca Schneid in ihrem ersten Spiel für den SVDE und Oscar Götz stellten mit ihren hart umkämpften Siegen im Match-Tie-Break auf eine 2:0 Führung. Tonio Stirnweiß erhöhte mit einem Zwei-Satz-Sieg auf 3:0, ehe sich Finn Fass seiner starken Gegnerin geschlagen geben musste. Zwei Siege im Doppel bedeuteten das Endergebnis von 5:1.

Einen souveränen Auswärtssieg landete die zweite Bambini-Mannschaft des SVDE. Lena Gerstmair, Paula Kollmann und Anna Wittmann ließen ihren Kontrahentinnen keine Chance, Sophie Schmautz musste kämpfen, gewann aber letztlich in zwei Sätzen. Auch die Doppel gingen klar an den SVDE.

Nichts zu holen gab es für die Juniorinnen des SVDE im ersten Spiel. Gegen die starken Gäste aus Friedberg konnte lediglich Elli Wagner ihr Einzel gewinnen. Noemi Ebermayer, Sarah Baur und Emma Marx mussten ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. Auch die Doppel gingen klar an Friedberg.

Im vorgezogenen Auswärtsspiel vor bereits einer Woche beim TC Nördlingen konnten sich die Bambini des TCD durchsetzen. Den klaren Einzelsiegen von Danny Rätz, Benno Rosskopf und Tim Schlund stand lediglich die Niederlage von Marie Rödl entgegen. Sie verlor gegen einen bayerischen Ranglistenspieler. Danny Rätz und Benno Rosskopf holten souverän den entscheidenden vierten Matchpunkt im Doppel. Nach verlorenem ersten Satz konnten sich Marie Rödl und Tim Schlund im Match-Tie-Break durchsetzen.

Julian Menn und Tim Schlund sorgten mit klaren Siegen für eine schnelle 2:0 Führung. Danny Rätz und Marie Rödl mussten gegen starke Gegner in den Match-Tie-Break. Danny Rätz holte sich trotz zwischenzeitlichem 2:7 Rückstand am Ende den Sieg, während sich Marie Rödl geschlagen geben musste. In den Doppeln holte Tim Schlund an der Seite von Julian Menn schnell und deutlich den Siegpunkt, während sich Danny Rätz und Benno Rosskopf im Match-Tie-Break geschlagen geben mussten.

Mit einer 1:5-Niederlage sind die Bambini des TC Bäumenheim in ihre erste Saison gestartet. Marie Brinkhaus, Leni Denk und Julius Ulrich mussten sich in tollen Matches ihren Gegner geschlagen geben. Lediglich Luke Meier schaffte es, in seinem ersten Punktspiel überhaupt, für den TCB zu punkten. In einem engen Spiel bezwang er seinen Gegner mit 6:3 und 7:6.

Ein tolles Debüt feierten die Kleinsten des TC Rain in ihrem allerersten Punktspiel. Mit großem Einsatz und einer tollen Teamleistung verdienten sich Malik Celik, Emanuel Hammerl, Felicitas Sauer und Paula Erdt einen ganz knappen und umjubelten Erfolg.

Die Wemdinger Juniorinnen mit Lisa Katzenberger, Anika Schlecht, Noemi Xalter und Julia Kostyuk gewannen zum Saisonstart in Buchdorf klar mit 5:1. Bis auf das Einzel von Lisa Katzenberger, die nicht zu ihrem druckvollen Spiel fand, gingen alle Begegnungen in jeweils zwei Sätzen an die Wemdingerinnen. (dz)