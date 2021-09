Favoriten verteidigen Doppel-Titel im Kreis

Bei der Kreismeisterschaft im Doppel triumphieren Donauwörtherinnen und Harburger

Anna und Julia Hummel sowie Benjamin Sömek und Florian Wegele haben ihren Titel als Doppel-Kreismeister erfolgreich verteidigt. Im Finale setzte sich Hummel/Hummel vom TC Donauwörth gegen das Doppel Ute Denk und Manuela Fries durch, Sömek und Wegele aus Donauwörth und Bayerdilling schlugen Andreas Kleemann und Matthias Lübbert.

Keine Blöße gaben sich Sömek und Wegele in der Gruppenphase gegen die Paarungen aus Mertingen und Bäumenheim. Gegen das Doppel Romano/Sefranek vom TC Wemding mussten Sömek/Wegele aber über die volle Distanz gehen. Erst im entscheidenden Match-Tiebreak setzten sie sich mit 13:11 knapp durch. In der zweiten Vorrunden-Gruppe konnte sich die Paarung Kleemann/Lübbert vom TC Marxheim ohne Satzverlust an die Spitze kämpfen. Ebenso ins Halbfinale zogen die Paarungen Romano/Sefranek und Müller/Widemann ein.

Wie erwartet wurde das Halbfinale zwischen den Paarungen Kleemann/Lübbert und Romano/Sefranek ein spannendes und hochklassiges Match. Das Quäntchen Glück im entscheidenden Moment hatten in diesem Jahr Andreas Kleemann und Matthias Lübbert. Sie sicherten sich den Einzug ins Finale mit einem 3:6/7:6/10:7-Sieg. Sömek und Wegele hingegen setzten sich klar gegen Oliver Müller und Jörg Widemann (TC Bäumenheim) mit 6:2 und 6:0 durch.

Im gut besuchten Finale mussten dann auch die Titelverteidiger Sömek/Wegele kämpfen. Mit 6:4, 3:6 und 10:6 sicherten sie sich letztendlich erneut den Doppelkreismeistertitel.

Die Schwestern Anna und Julia Hummel wurden auch in diesem Jahr ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich nun zum dritten Mal in Folge die Doppelkreismeisterschaft. Ohne Satzverlust und lediglich mit zwei Spielverlusten gewannen die Donauwörtherinnen alle drei Gruppenspiele. Denk und Fries vom TC Bäumenheim sicherten sich die Vizemeisterschaft, der dritte Platz ging in diesem Jahr nach Fünfstetten an Katja und Lisa Frank.

Wie auch schon im Jahr 2019 holten sich Armin Seefried und Dieter Bußer vom TSV Harburg den Sieg in der Herren-50-Konkurrenz. Im Finale setzten sich die Harburger gegen Florin Mihai und Michael Ferber vom TC Fünfstetten mit 6:1 und 6:4 durch. Die dritten Plätze sicherten sich die Spieler Christian Exner (TC Mertingen) und Roland Gruber (TC Donauwörth) sowie Manfred Bastian und Markus Hörbrand (beide TC Mertingen). (pm)