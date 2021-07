Knaben werden Meister

Jubel beim TC Marxheim

Die TCM-Knaben freuen sich über den Meistertitel. Fabian Glas, Jannik Miller und Luca Schiffelholz gewannen ihre Einzel, nur Julian Plewka verlor. In den Doppeln erspielten Plewka und Schiffelholz den nötigen Punkt, um Partie und Meisterschaft zu entscheiden.

Mit einem auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg verabschiedeten sich die TCM-Herren aus der Saison. Sebastian Schneider, Markus Braun, Peter Schweinbeck, Simon Dommer, Fabian Glas und Thomas Haid konnten ihre Einzel in zwei Sätzen gewinnen. In den Doppeln sorgten Braun/Schweinbeck und Schneider/Haid für den Endstand. Unter dem Strich belegen die Herren damit Rang drei in der Abschlusstabelle.

In den Einzeln konnten Matthias Lübbert, Alexander Habermeyer, Markus Schmid und Sascha Eckert einen Vorteil erspielen; Sebastian Schneider und Markus Mayer waren unterlegen. Lübbert/Schneider und Habermeyer/Schmid brachten den Sieg unter Dach und Fach.

Weiterhin ungeschlagen bleiben die Herren 40 II. Josef Mayer, Tobias Zinsmeister, Jürgen Seel, Thomas Schneider und Christian Müller siegten in den Einzeln, Klaus Wanner war unterlegen. In den Doppeln schraubten Mayer und Müller das Ergebnis in die Höhe. (ps)