Niederlage im Spitzenspiel

TCD schaut nun auf Platz zwei in der Bezirksliga

Zwei Teams, acht Spiele, acht Siege, keine Niederlage: Das war die Ausgangslage vor der Partie der Herren 30 des TC Donauwörth am Wochenende gegen den TC Augsburg Siebentisch. Den Beteiligten war klar, worum es hier in Donauwörth ging: den ersten Platz in der Bezirksliga. Die Gäste aus der Fuggerstadt waren im Vorfeld favorisiert – und die Partie erwies sich als tolle Werbung für den Tennissport.

Der 6:3-Sieg für die Augsburger war letztlich auch in der Höhe verdient, wie es aus den Reihen des TCD heißt. Wie stark und ausgeglichen die Gäste aufgestellt waren, zeigt ein Blick auf die Leistungsklassen der einzelnen Spieler: Während die Gäste in den hochklassigen Bewertungen zwischen 1,8 und 6,8 lagen, versuchten die Donauwörther mit Spielern der ebenfalls sehenswerten Klassen von 3,7 bis 9,6 bestmöglich dagegenzuhalten. Entsprechend hoch war stellenweise das Niveau der Partien auf der Anlage des TCD, das die über 60 Zuschauer zu sehen bekamen.

Beide Mannschaften hatten mit dem böigen Wind zu kämpfen, gingen aber hoch motiviert und konzentriert zur Sache. Jochen Kotter als Nummer vier der Gastgeber probierte alles, war letztlich aber chancenlos und musste den ersten Punkt ohne Spielgewinn hinnehmen. Pech hatte der an sechs gesetzte Manuel Schneider, der sich nach guter Leistung zu Beginn des zweiten Satzes verletzte und beim Stande von 2:6 und 2:3 aufgeben musste. Tobias Fank auf der Fünf kam nach unglücklichem Start immer besser in die Partie, musste sich aber Routine seines Gegners geschlagen geben (4:6, 4:6). Markus Erdt auf Position zwei zeigte eine kämpferisch gute Leistung, kassierte aber seine erste Einzelniederlage der Saison (4:6, 3:6), und auch Markus Probst auf Position drei kämpfte um jeden Punkt, musste aber die Überlegenheit seines Gegners anerkennen (2:6, 0:6).

Den verdienten Ehrenpunkt für den TCD holte dann im Spitzeneinzel Ben Sömek, der nach toller Leistung mit 5:7, 6:3 und 10:7 gewann. Damit stand es nach den Einzeln bereits vorentscheidend 5:1 für die Gäste, die dann keine Doppel mehr spielen wollten und den Gastgebern zwei weitere Punkte kampflos überließen.

„Wir haben alles gegeben und uns gut verkauft. Augsburg war der erwartet starke Gegner und hat sich den Sieg und damit die Meisterschaft auch verdient“, resümierte Mannschaftsführer Jochen Kotter. Für sein Team geht es am kommenden Samstag beim Tabellendritten Reisenburg darum, den zweiten Platz zu verteidigen. (mer)