Perfektes Wochenende für den TC Marxheim

Alle Teams, erstmals auch die Knaben 15, dürfen über die volle Punktausbeute jubeln

Einen erfolgreichen Spieltag hat der TC Marxheim hinter sich. Sechs Teams waren im Einsatz, alle sechs gewannen.

TC Aichach II – TC Marxheim 0:9. Einen Kantersieg erspielten sich die TCM-Herren bei den Gastgebern aus Aichach, die nur mit vier Spielern antraten. Peter Schweinbeck, Josef Mayer, Hermann Müller und Fabian Glas gaben in den Einzeln keinen Satz ab. In den Doppeln schraubten Schweinbeck/Haid sowie Müller/Glas das Ergebnis noch in die Höhe.

1 TC Marxheim – TC Rot-Weiß Aystetten 9:0. Ohne Satzverlust holten sich die Herren 40 I des TCM ihren ersten Saisonerfolg. Bereits nach den Einzeln lagen die Gastgeber uneinholbar in Front: Matthias Lübbert, Alexander Habermeyer, Sebastian Schneider, Markus Schmid, Markus Mayer und Sascha Eckert siegten jeweils deutlich. Schneider/Schmid und Habermeyer/Eckert ließen auch in den Doppeln keine Zweifel am verdienten Sieger aufkommen.

TSV Buttenwiesen – TC Marxheim II 4:5. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel unterstrichen die Herren 40 II ihre tolle Form. Jürgen Seel, Thomas Schneider und Christian Müller gewannen ihre Einzel, während Tobias Zinsmeister, Klaus Wanner und Robert Stecher unterlagen. Durch die anschließenden Doppelerfolge von Wanner/Schneider und Müller/Stecher konnten die Punkte mit nach Marxheim genommen werden.

TC Wertingen – TC Marxheim 1:5. Über ihren ersten Saisonsieg freuen sich die Knaben. In den Einzeln konnten Fabian Glas, Julian Plewka und Luca Schiffelholz einen Vorteil erspielen, lediglich Luke Reif musste sich geschlagen geben. In den Doppeln brachten Glas/Plewka und Reif/Schiffelholz den Auswärtserfolg unter Dach und Fach.

TC Marxheim – TC Rot-Weiß Nördlingen 6:0. Ihre Erfolgsserie konnten auch die TCM-Mädchen ausbauen. In den Einzeln ließen Luisa Habermeyer, Larissa Gröbl, Sophie Heckel und Katharina Schmid ihren Gegnerinnen keine Chance. Auch die Doppel gingen klar an Habermeyer/Schlosser und Heckel/Tropiano. Die Mädchen rangieren daher nach drei Spielen an der Tabellenspitze.

TC Bäumenheim – TC Marxheim 2:4. Tabellenführung verteidigt: Bruno und Theodor Puttich gewannen, David Schmid und Simon Schuster verloren. Bruno Puttich/Schuster und Theodor Puttich/Schmid gewannen die Doppel, sodass die makellose Bilanz (vier Siege in vier Spielen) ausgebaut wurde. (ps)