Riedlinger Damen und Herren siegen

Wichtige Punkte für Damen, bittere Niederlage für Junioren der SpVgg

Während sich die Jugendmannschaften der SpVgg Riedlingen weiter schwertun, landen die Damen in einer schwierigen wie wichtigen Begegnung einen ersten Befreiungsschlag. Auch die Herren I feiern den nächsten Sieg; die Begegnung der Herren II wurde witterungsbedingt unterbrochen.

Die erste Herrenmannschaft der SpVgg Riedlingen marschiert weiter unaufhaltsam Richtung Meisterschaft und Aufstieg. Manuel Schneider, Samuel Jung, Johannes Lang und Martin Lang gewannen ihre Einzel klar, Sebastian Lang und Soyka erteilten sogar die Höchststrafe. Auch alle drei Doppelpunkte gingen an die Heimmannschaft. Die Riedlinger stehen nach fünf Spieltagen mit einer Bilanz von 10:0 Punkten an der Tabellenspitze.

Im Kampf um den Klassenerhalt erarbeiteten sich die Riedlinger Damen wichtige Punkte. Neben klaren Siegen von Angela Bader und Nicole Oesterer steuerten Nadine Straub und Anna-Lena Hörmann nach jeweils engem Match-Tiebreak zwei weitere Punkte zum 4:2-Zwischenstand bei. Katharina Hörmann und Julia Raimann verloren. In den Doppeln wurde es dann nochmal spannend: Nach Niederlagen von Katharina Hörmann und Stefanie Langer sowie Raimann und Anna-Lena Hörmann setzten sich Straub und Bader im Match-Tiebreak durch und sicherten den entscheidenden Punkt.

Im Duell gegen den direkten Abstiegskonkurrenten erlitt die wieder gemischt angetretene Juniorenmannschaft eine bittere Niederlage. In durchweg engen Matches mussten sich Timo Mitlehner , Franziska Leinfelder und Julia Hörmann ihren Gegnern beugen. Auch ihr Doppel konnten Leinfelder und Hörmann nach verpatztem ersten Satz nicht mehr drehen. So profitierten lediglich Tobias Liedl im Einzel und im Doppel mit Michael Kempter vom Nichtantritt eines Gegners, was die einzigen Punktgewinne an diesem Tag darstellte.

Ohne Punktgewinn kam auch die Knabenmannschaft von ihrem Auswärtsspiel zurück. Lennart Kobusch und Lennart Besl verloren ihre Einzel klar. Joshua Schmitz und Maxima Peer mussten sich denkbar knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. Auch in den Doppeln konnten die Paarungen Schmitz und Kobusch sowie Peer und Luka Noah Balasko nichts Zählbares mehr holen.

Im Landkreis-Duell standen sich in den Einzeln zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber: Siegen von Thomas Oesterer, Florian Nier und Simon Fuhr standen Niederlagen von Hans-Peter Lang, Robin Michanikl und Quoc Khuong Nguyen gegenüber. Aufgrund der schlechten Witterung musste die Begegnung vor Austragung der Doppel unterbrochen werden; sie wird an einem Ausweichtermin fortgesetzt. (dz)