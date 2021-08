TC Mertingen fehlt nur ein Titel

Elf Teams schlugen auf, viele schlagen sich wacker in der Tabelle

Das neu formierte Damenteam des TC Mertingen beendet die Saison in der Kreisklasse 3 auf Rang drei. Nach drei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden steht eine Bilanz von 7:5 Punkten zu Buche. Für die Herrenmannschaften lief die Saison schlechter. Sowohl die Erste in der Kreisklasse 1 wie auch die Zweite in der Kreisklasse 4 (4er) holten keinen einzigen Sieg.

Die ebenfalls neu formierte Herren-30-Mannschaft spielte in der Bezirksklasse 2 und musste sich nur der Meistermannschaft des TC Rain knapp mit 4:5 geschlagen geben. Gegen den SV Wechingen gewann man knapp mit 5:4, die anderen beiden Spiele wurden klar gewonnen. Die Herren 50 erreichten in der Kreisklasse 1 mit zwei Siegen gegen TC Hausen und TeG Lech Schmuttertal 2 und 4:6 Punkten den dritten Platz, die Herren 60 spielten in der Bezirksklasse 1 und belegten nach einem 6:3-Sieg gegen Hausen und fünf Niederlagen den sechsten Platz. Für die Herren-70-Mannschaft endete die Saison nach drei Siegen und zwei Niederlagen in der Bezirksklasse 1 (4er) auf dem guten dritten Platz.

Die Damen 40 spielten in der Kreisklasse 1 (4er) und wurden mit einem Sieg gegen TC Burgheim, drei Unentschieden und einer Niederlage Zweiter in ihrer Gruppe. Fünfter wurden die Junioren 18 in der Kleisklasse 1, starker Dritter die Juniorinnen 18 in der Bezirksklasse 2. Die Bambini 12 belegten in ihrer Gruppe den sechsten Platz mit einem Unentschieden und vier Niederlagen. (dz)